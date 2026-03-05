بسبب أحداث الجيش الملكي.. "كاف" يحرم الأهلي من جماهيره أمام الترجي

سيخوض الأهلي المصري إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم أمام الترجي التونسي على ملعب القاهرة الدولي في 21 مارس/آذار الجاري، بدون حضور الجماهير، بحسب ما أعلن الناديان الخميس، وذلك بعد الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.

وكتب الأهلي في بيان أنه تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي (كاف) تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهيره "من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين، على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ".

تابع إنه تلقى "غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر. وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات".

وكانت جماهير الأهلي ألقت بالزجاجات الفارغة على لاعبي الجيش الملكي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف على استاد القاهرة الدولي، ليصعد الفريقان معا عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي. وتقدم النادي المغربي وقتها بشكوى للجنة الانضباط ، فيما رد الأهلي بأن جمهور الجيش الملكي هو من بدأ بأعمال الشعب في المدرجات.

ويلتقي الأهلي مع الترجي ذهابا بملعب رادس بالعاصمة التونسية يوم 14مارس/ آذارالجاري، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة بعدها بأسبوع.

وسيكون على الأهلي الذي توج باللقب 12 مرة قياسية، آخرها على حساب الترجي نفسه في 2024، خوض مباراة الإياب الفاصلة بدون حضور جماهيره.