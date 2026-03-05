الهلال ضد النجمة والاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار، غدا الجمعة 6 مارس/آذار 2026، إلى مواجهتين بارزتين في الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، إحداهما في الرياض والأخرى في جدة، في ظل احتدام الصراع على القمة والهروب من القاع.

موعد الهلال والنجمة والأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يستقبل الهلال نظيره النجمة على ملعب المملكة أرينا، يوم الجمعة 6 مارس/آذار 2026 .

وفي اليوم ذاته بجدة، يستضيف الأهلي غريمه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة تحمل أبعادا تنافسية خاصة.

تقام مباراتا الهلال ضد النجمة والأهلي ضد الاتحاد الساعة (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة (21:00) بتوقيت مصر.

قنوات البث الناقلة لمباراتي الهلال ضد النجمة والأهلي ضد الاتحاد

الهلال في اختبار المتذيل

يدخل الهلال اللقاء ثالثا برصيد 58 نقطة من 24 مباراة، بعدما حقق فوزا مثيرا خارج أرضه على الشباب (5-3)، مواصلا نتائجه الإيجابية بتحقيق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 5 مباريات.

في المقابل، يقبع النجمة في المركز الـ18 والأخير برصيد 8 نقاط، بعد خسارته 4 من آخر 5 مباريات، كان آخرها أمام الأخدود (3-1)، ما يضعه تحت ضغط كبير في صراع البقاء.

وتصب المعطيات الفنية والرقمية في مصلحة الهلال، الذي يبدو مرشحا فوق العادة لحصد النقاط الثلاث، في ظل الفارق الكبير في المستوى والإمكانات.

قمة جدة بين الأهلي والاتحاد

الأهلي يحتل المركز الثاني بـ59 نقطة من 24 مباراة، ويعيش فترة مثالية بعد تحقيقه 5 انتصارات متتالية، كان آخرها فوزا خارج أرضها على الرياض (1-0)، ليواصل مطاردة الصدارة بثبات.

أما الاتحاد، فيأتي خامسا برصيد 42 نقطة، بعدما تغلب على الخليج (1-0)، لكن حقق فوزين فقط في آخر 5 مباريات، ما يجعله مطالبا باستعادة توازنه أمام منافس مباشر.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة؛ إذ يسعى الأهلي لمواصلة الضغط في سباق اللقب، بينما يتمسك الاتحاد بفرصته في الاقتراب من المراكز المؤهلة آسيويا.