الكاف يؤجل كأس الأمم الأفريقية للسيدات في المغرب بسبب "ظروف غير متوقعة"

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة ⁠القدم (كاف) ⁠تأجيل موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية للسيدات لتقام في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، ⁠منهيا بذلك أسابيع من التكهنات حول ما إذا كانت ستقام كما هو مقرر ⁠هذا الشهر.

وتعد هذه البطولة بمثابة تصفيات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027، إذ ستتأهل أربعة فرق أفريقية تلقائيا، وسيخوض فريقان أخريان الملحق العالمي المؤهل للنهائيات.

"ظروف غير متوقعة"

وكان ‌من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 17 مارس/آذار إلى الثالث من أبريل/نيسان، لكن المغرب، البلد المضيف، ضغط من أجل تغيير المواعيد بسبب ما وصفه الكاف "ظروف غير متوقعة".

وقال الكاف في بيان ⁠يوم الخميس، دون إعطاء ⁠المزيد من التفاصيل حول سبب التأجيل "بعد مناقشات بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشركائه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأصحاب المصلحة ⁠الآخرين، قرر الكاف إعادة جدولة مواعيد البطولة إلى الفترة من ⁠25 يوليو إلى 16 أغسطس 2026 ⁠لضمان نجاح هذه المسابقة النسائية المهمة، في ضوء بعض الظروف غير المتوقعة".

وأضاف "الاستعدادات للبطولة جارية، وجميع الأطراف واثقة من ‌أنها ستكون ناجحة للغاية".

وستقام البطولة لأول مرة بمشاركة 16 منتخبا. وتوجت نيجيريا بنسخة عام 2024، التي أقيمت العام الماضي بعد أن تم تأجيلها أيضا.