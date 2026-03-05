صادم وغريب.. شرط أليغري لقيادة ريال مدريد

وضع الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب ميلان عدة شروط للموافقة على تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل، أحدها غير متوقع.

ودخل أليغري (58 عاما) بقوة في قائمة المرشحين المحتملين لتولي تدريب ريال مدريد في الصيف القادم، خاصة وأنه يحظى بإعجاب كبير من الرئيس فلورنتينو بيريز وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويبدو أليغري -الذي حاول ريال مدريد التعاقد معه في مناسبتين سابقتين- مستعدا هذه المرة لقبول المهمة لكنه وضع شروطا واضحة لتولي المنصب.

شروط أليغري لقيادة ريال مدريد

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن أليغري يريد الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في مشروعه الجديد مع ريال مدريد.

ويبدو هذا الشرط صادما للغاية خاصة وأن مودريتش الذي سيبلغ عامه الـ41 في سبتمبر/أيلول القادم، كان قد غادر ريال مدريد إلى ميلان في الصيف الماضي في صفقة مجانية، بعد أن رفض بيريز توقيع عقد جديد معه بسبب عامل السن.

لكن أليغري يريد الاعتماد على مودريتش كمساعد له في مشروعه وليس كلاعب أساسي على أرض الملعب، على اعتبار أن الكرواتي يعرف ريال مدريد جيدا ويتمتع بنفوذ داخل غرفة الملابس، وعليه يمكن أن يكون "ذراعه اليمنى" للحفاظ على علاقة جيدة مع اللاعبين.

ولا يُعد مودريتش هو اللاعب الوحيد الذي يريده أليغري في مشروعه، بل يطلب أيضا التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو نجم ميلان الحالي، في ظل حاجة ريال مدريد إلى لاعب يمنح الفريق التوازن المطلوب في خط الوسط.

صلاحيات أوسع

وفي الوقت ذاته أبدى أليغري رغبة جامحة في امتلاك سلطة مؤثرة في قرارات التعاقدات والرحيل في المشروع القادم بهدف المنافسة على جميع الألقاب.

وأوضحت الصحيفة أن أليغري طلب تعزيزات إضافية خصوصا في الوسط والدفاع بغية تكوين فريق قوي قادر على المنافسة، مشيرة إلى أن المدرب الإيطالي لطالما أولى الجانب الدفاعي أهمية قصوى في محطاته السابقة.

وأوضحت أن أليغري منفتح أكثر على تعميق المفاوضات مع ريال مدريد إذا تضاءلت فرص فريقه الحالي ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وهو أمر قد يحدث في نهاية مارس/آذار الحالي.

ويحتل ميلان حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 57 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن المتصدر جاره اللدود إنتر.

وأضافت "توتو سبورت" أن أليغري مقتنع الآن أنه يصعب عليه تحقيق الألقاب مع ميلان، لذا يرغب في مغادرة الفريق في وقت لن تضع فيه إدارة "الروسونيري" عقبات كبيرة أمام رحيله رغم بقاء عام في عقده.