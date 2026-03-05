دخل نادي إينوسيس نيون باراليميني القبرصي لكرة القدم التاريخ من الباب الخلفي كأقوى مرشح للقب أسوأ فريق في أوروبا لهذا الموسم بسبب نتائجه الكارثية محققاً أرقاماً وصفت إلا بالكارثية.

فبعد مضي 24 جولة من الدوري القبرصي، يقبع الفريق في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط، وبفارق أهداف بلغ (-54)، مما يجعله "حصالة" الدوري بلا منازع.

الانهيار بالأرقام:

الانتصارات: 0 (عجز تام عن تذوق طعم الفوز).

0 (عجز تام عن تذوق طعم الفوز). الأهداف المسجلة: 5 أهداف فقط طوال الموسم (بمعدل هدف كل 5 مباريات).

5 أهداف فقط طوال الموسم (بمعدل هدف كل 5 مباريات). الأهداف المستقبلة: 59 هدفاً (دفاع مستباح تماماً).

59 هدفاً (دفاع مستباح تماماً). فارق النقاط: يتخلف الفريق عن صاحب المركز قبل الأخير بفارق 22 نقطة، وهو فارق شاسع يجعل البقاء مجرد حلم مستحيل إحصائياً.

وتعود المباراة الوحيدة التي أفلت فيها الفريق من الهزيمة إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حين كان متقدما على أولمبياكوس نيقوسيا حتى الثواني الأخيرة، قبل أن يستقبل هدفا قاتلا في الدقيقة (90+3) لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).

وتولى المدرب كارلوس فانغيرو (مدرب ليكسويس الحالي) قيادة الفريق لفترة قصيرة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

ورغم أنه قاد الفريق لتحقيق فوز شرفي في الكأس ضد فريق من الدرجة الثانية، إلا أنه فضل المغادرة سريعاً بعد 3 مباريات فقط، هرباً من تحمّل مسؤولية انهيار تاريخي وشيك.

صراع القاع الأوروبي

رغم قتامة مشهد باراليميني، إلا أنه يجد منافسة من أندية أخرى في "قاع القارة":