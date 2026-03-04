مدرب وست هام يمنع لاعبه أداما تراوري من رفع الأثقال

منع نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لاعبه الجديد أداما تراوري من رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالفريق، لسبب غريب.

وانضم تراوري (30 عاما) إلى وست هام في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من فولهام، ومنذ ذلك الوقت لم يشارك أساسيا في أي مباراة مع الفريق اللندني، لكنه أصبح أحد الخيارات الرئيسية للمدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو.

ويرى سانتو أنه بالنظر إلى البنية الجسدية الضخمة التي يتميز بها تراوري وأصبحت محل نقاش في وسائل الإعلام الإنجليزية، فإن اللاعب لا يحتاج إلى مزيد من العضلات كي لا يؤثر ذلك على سرعته وعلى قدراته في المواجهات الفردية.

وقال سانتو عن تراوري في مؤتمر صحفي: "عضلاته مذهلة، إنها مسألة جينات. جيناته على هذا النحو منذ فترة، وينبغي أن يتجنب الصالة الرياضية، أخبرته ألا يذهب إليها".

وأضاف: "هذه إحدى الأمور التي أرى أنه يجب أن يفهمها. لديه ما يكفي من الوزن، سيقوم بتمارين وقائية في الصالة لكنه لن يرفع الأثقال هناك".

وعن أهمية اللاعب للفريق أوضح سانتو: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن اللاعبين الذين لا يشاركون في التشكيل الأساسي لهم دور حاسم في التحضير وخيارات المباراة، أداما لاعب فريد وليس هناك الكثير من اللاعبين في كرة القدم يملكون سرعته ومهارته وقدرته على المواجهة الفردية".

ومن وجهة نظر سانتو فإن تراوري يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق بقوله: "إنه موهبة يجب أن نستفيد منها لكن الأمر سيستغرق وقتا".

وزاد: "عليه أن يتأقلم ويفهم العديد من جوانب ديناميكية الفريق. لكنه أثبت قدرته، ليس فقط مع وولفرهامبتون بل أيضا في الدوري الإنجليزي، نحن نتحدث عن لاعب من مستوى عال. أعتقد أن الفريق تقبله جيدا فهو منحنا دفعة جديدة. يملك أداما الصبر الكافي ليعرف أن فرصته ستأتي".

ومنذ وصوله إلى وست هام يونايتد، شارك تراوري في 5 مباريات فقط، 4 منها في البريميرليغ وواحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي لعب خلالها 107 دقائق فقط دون أي مساهمة تهديفية وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.