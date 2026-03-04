نصيحة نيمار لرودريغو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

حث البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، مواطنه رودريغو غوس لاعب ريال مدريد على الاهتمام أكثر بحالته العقلية والنفسية بعد الإصابة القاسية التي تعرض لها الأخير وستحرمه من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن ريال مدريد أمس الثلاثاء، في بيان صادم، إصابة رودريغو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف الخارجي للساق اليمنى، بعد فحوص طبية خضع لها اللاعب من قبل الطاقم الطبي للنادي الملكي.

وبحسب أطباء فإن الحد الأدنى للعودة إلى الملاعب من مثل هذه الإصابات هو 6 أشهر، لكن التوصيات الطبية للاعبي النخبة تتراوح بين 9 و12 شهرا لتفادي خطر الانتكاس، ما يعني بكل الأحوال انتهاء حلم رودريغو بتمثيل البرازيل في المونديال القادم.

نيمار يدعم رودريغو

ونشر نيمار رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، دعم فيها رودريغو ونصحه بأن يكون قريبا من محبيه كي يساعده ذلك على تجاوز هذه الفترة الصعبة.

وكتب نيمار: "اليوم هو أحد أكثر الأيام حزنا بالنسبة لي. عندما علمت بإصابتك مر شريط كامل أمام عيني، كل المعاناة وكل القلق، والخوف من أن تعيش هذه الإصابة".

وأضاف: "يا بني، يا وريثي (كما أناديك)، لا أطلب منك سوى أمر واحد: اعتن بعقلك. الآن هو الوقت المناسب لأن تحيط نفسك بكل من تحبهم".

وواصل نيمار رسالته المؤثرة: "كما قلت، لم تكن تستحق أن تمر بهذا في هذا التوقيت بالذات، لكن من نحن حتى نشكك في خطط الله".

وأتم نجم سانتوس: "أخي الصغير، أتمنى أن تكون قويا وأنا على يقين بأنك ستعود أقوى من ذي قبل. أحبك، وكما ساندتني سأكون إلى جانبك دوما".

معاناة نيمار بسبب الإصابات

ومر نيمار بظروف نفسية صعبة للغاية بسبب الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها في السنتين الأخيرتين، وبسببها كان قريبا من وضع حد لمسيرته الكروية.

وعاد نيمار مؤخرا إلى الملاعب بعد غياب استمر أكثر من 70 يوما، بعد تعافيه من إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى خضع على إثرها لعملية جراحية.

واعترف والد اللاعب بأن ابنه فكر في الاعتزال وكشف عن بعض من تفاصيل الأزمة النفسية التي مر بها نجله في تلك الفترة.

وقال والد نيمار: "ذهبت إلى منزله وسألته عن حاله. وفجأة قال لي لم أعد أستطيع التحمل، سأجري العملية لكن لا أعلم إذا كان الأمر يستحق. بالنسبة لي، هذا يكفي"، في إشارة منه إلى رغبته في الاعتزال.

وأضاف: "عندما قال لي ذلك رددت عليه: ماذا يعني يكفي؟! اخضع للعملية وسنقرر في العام المقبل ما ستفعله. قلت له أيضًا إذا أردت إجراء العملية والتركيز على التعافي العام المقبل، فأنا هنا معك".

وبهذه الكلمات نجح والد نيمار في إقناع نجله بالاستمرار في الملاعب، بل وشجعه على القتال من أجل تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2026.