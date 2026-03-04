من كرة القدم إلى الفورمولا1.. كيف أثرت أزمة الشرق الأوسط على الأحداث الرياضية

أدى الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى تأجيل فعاليات رياضية في عدد من الدول، بينما ⁠تأثرت مسابقات أخرى باضطرابات ⁠واسعة في حركة السفر، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية أنها تعمل على إيجاد حلول بعد أن واجه عدد من الرياضيين صعوبة في السفر إلى ⁠دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا بسبب اضطرابات السفر في عدد من مطارات الشرق الأوسط.

وقالت اللجنة أمس الثلاثاء "إغلاق المجال الجوي في الشرق الأوسط يؤثر على وصول بعض الرياضيين المشاركين… نعمل بجد مع اللجنة المنظمة لدورة ميلانو كورتينا 2026 لإيجاد حلول للمتضررين".

وألغت إيران جميع الفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر، بما في ذلك دوري الأضواء لكرة القدم.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أعلن تأجيل جميع المباريات إلى أجل غير مسمى، مما أثار الشكوك حول إقامة ‌مباراة إسبانيا والأرجنتين الودية المقررة في الدوحة يوم 27 مارس/آذار الجاري.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحادان اللبناني والبحريني تعليق جميع النشاطات الرياضية في بلديهما حتى إشعار آخر.

تأجيل المزيد من مباريات مسابقات الأندية القارية في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل المزيد من المباريات في مسابقاته القارية للأندية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه "في أعقاب القرار الصادر في الأول من مارس بتأجيل مباريات ذهاب الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب، يؤكد الاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات الإياب أيضا".

وأضاف البيان أنه تم تأجيل المباريات المقررة بين التاسع و11 مارس/آذار وتشمل:

دوري أبطال آسيا للنخبة: مباريات إياب دور 16 (منطقة الغرب).

دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي: مباريات إياب ⁠دور الثمانية لأندية الغرب.

وأكد الاتحاد أن مباريات الشرق ستقام في موعدها المقرر، وأن سلامة اللاعبين والفرق ⁠والمسؤولين والجماهير تظل "الأولوية القصوى".

لاعبا التنس ميدفيديف وروبليف عالقان في دبي

يواجه اللاعبان الروسيان دانييل ميدفيديف وأندريه روبليف، اللذان شاركا في بطولة دبي للتنس الأسبوع الماضي، تحديات للوصول إلى كاليفورنيا للمشاركة في بطولة إنديان ويلز المفتوحة.

ويعد الثنائي من بين لاعبين يواجهون صعوبات في السفر، ويراقب اتحاد اللاعبين المحترفين الوضع.

وقال البريطاني جاك درايبر للصحافيين في إنديان ويلز إنه كان في دبي الأسبوع الماضي حيث توج مدفيديف بلقب الدورة بعد انسحاب الهولندي تالون خريكسبور من النهائي بسبب الإصابة، و"تمكنت من المغادرة على الأرجح في واحدة من آخر الرحلات".

وأضاف: "أتمنى فقط أن يتمكن اللاعبون وكل موظفي +أيه تي بي+ (رابطة اللاعبين المحترفين) من الوصول إلى هنا، أو على الأقل أن يكونوا بأمان. الوضع مقلق جدا للجميع، وآمل في أن يتمكنوا من اللحاق بالدورة".

تأجيل سباق قطر ⁠الافتتاحي لبطولة العالم للتحمل

ألغت بطولة العالم للتحمّل سباقها الافتتاحي للموسم في قطر بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والإغلاق الواسع للمطارات، بما فيها مطار الدوحة.

وكان من المقرر إقامة سباق ⁠قطر لمسافة 1812 كيلومترا بين 26 و28 مارس/آذار الجاري على حلبة لوسيل.

وسيبدأ الموسم ⁠رسميا من سباق إيمولا ست ساعات في إيطاليا بين 17 و19 أبريل/نيسان المقبل.

وقالت البطولة في بيان "نظرا لأهمية سلامة وأمن المتنافسين والموظفين والجماهير، فقد تقرر تأجيل الحدث".

سباقات فورمولا 1 في الشرق الأوسط على المحك

قال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، إن سلامة المشاركين ستكون "المعيار الأساسي" في تقييم إقامة سباقات فورمولا 1 الشهر ‌المقبل في البحرين والسعودية.

وقال يوم الاثنين الماضي "ستكون السلامة والرفاهية هما الأساس الذي نسترشد به في قراراتنا بشأن الأحداث المقبلة بما فيها بطولة العالم للتحمل وفورمولا 1".

لاعبة الريشة الطائرة سيندو تنسحب من بطولة إنجلترا المفتوحة

ظلت النجمة الهندية بي في ‌سيندو، ‌الفائزة بميداليتين أولمبيتين، عالقة لعدة أيام في مطار دبي أثناء سفرها إلى إنجلترا المفتوحة، قبل أن تعود إلى الهند بعد إعلان انسحابها رسميا.

وكتبت على منصة إكس "عدت إلى بنغالورو بصحة جيدة. كانت الأيام الماضية مليئة بالتوتر والقلق، لكنني ممتنة لعودتي".