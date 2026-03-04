مدرب إيطالي "غير متوقع" يتواصل معه ريال مدريد لخلافة أربيلوا

استقرت إدارة ريال مدريد على اتخاذ خطوة حاسمة بنهاية الموسم الجاري، تتمثل في إنهاء حقبة المدرب الشاب ألفارو أربيلوا، والبدء فوراً في البحث عن "مدرب من الطراز الرفيع" يمتلك الخبرة الكافية لقيادة مشروع رياضي جديد يتضمن تغييرات جذرية في صفوف الفريق.

المحاولة الثالثة.. هل تكون ثابتة؟

وفقاً لتقارير صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، عاد اسم الإيطالي ماسيميليانو أليغري (مدرب ميلان الإيطالي) ليتصدر المشهد بقوة. التواصل بين النادي وأليغري بدأ بالفعل، حيث يُخطط فلورنتينو بيريز لمنحه عقداً طويل الأمد وصلاحيات واسعة في سوق الانتقالات.

ويُعد أليغري "عشقاً قديماً" لبيريز، الذي حاول ضمه مرتين سابقاً؛ الأولى في 2019 قبل أن يتراجع النادي، والثانية في 2021 حينما اختار أليغري الوفاء ليوفنتوس رغم عرض مدريدي بلغت قيمته 8.5 مليون يورو سنوياً.

لماذا أليغري الآن لريال مدريد؟

يبحث ريال مدريد عن ملف شخصي محدد يتوفر في أليغري:

إدارة غرف الملابس: قدرة فائقة على التعامل مع النجوم والضغوط الجماهيرية.

السجل الذهبي: مدرب حائز على ألقاب كبرى وخبير في المسابقات الأوروبية.

الشخصية القيادية: يرى بيريز أن الفريق بحاجة لمدرب "خبير" يضبط الإيقاع الفني والذهني.

المنافسة الثلاثية: كلوب، إيمري، وأليغري

رغم أن الألماني يورغن كلوب يظل الخيار العاطفي والفني المفضل للإدارة، إلا أن شكوكه المستمرة بشأن العودة للتدريب حالياً جعلت ريال مدريد يبحث عن خيارات أكثر واقعية.

وفي ظل رغبة النادي في تجنب أي نزاعات تعاقدية مطولة، يبرز اسما أليغري وأوناي إيمري كخيارين يمكن التوصل معهما إلى اتفاق ودي وحاسم، خاصة وأن أليغري مرتبط بعقد مع ميلان حتى 2027 يتضمن شرطاً جزائياً يمكن تسويته.

يبدو أن "الخيار الإيطالي" بات الأقرب لفتح فصل جديد في تاريخ الملكي، فهل ينجح بيريز أخيراً في جلب الرجل الذي انتظره لسنوات؟