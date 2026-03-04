بالفيديو.. لاعب نيجيري مغمور يتفوق على مبابي وهالاند

فرض لاعب نيجيري مغمور نسبيا نفسه كأسرع لاعب في أوروبا خلال العامين الأخيرين، متفوقا على نجوم من طراز كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

الأمر يتعلق بالمهاجم النيجيري، ييرا سور، لاعب نادي "كيه آر سي غينك" البلجيكي، الذي ساهم يوم الأحد1 مارس/آذار في فوز فريقه 3-0 على "كيه إيه إيه غينت".

هدف سور في الدقيقة 92 لم يكن عاديا؛ إذ انطلق ابن الـ25 عاما تقريبا من طرف الملعب إلى طرفه الآخر قبل أن يهز شباك الحارس دافي روف، مسجلا سرعة قصوى بلغت 37.7 كيلومترا في الساعة، بحسب صحيفة "إتش إل إن البلجيكية".

من جهته علق مدير الصحة والأداء في غينك، ديفون مايس، قائلًا إنهم كانوا يعلمون أن سور سريع، "لكن ما حدث كان استثنائيا". وأوضح أن اللاعب استفاد من انطلاقة مستقيمة دون عوائق، إلى جانب تكوين عضلي مثالي وأوتار قوية ومرنة تساعده على بلوغ سرعات عالية.

وفيما يلي قائمة أسرع 10 لاعبين في أوروبا خلال العامين الماضيين: