"عدنا للتدريبات".. محترف فرنسي بالدوري القطري يصف تجربته في الدوحة

طمأن اللاعب الفرنسي جوردان فيريتو محترف نادي العربي القطري، محبيه ومتابعيه حول الوضع في قطر قائلا إن البلد لم يستسلم للذعر، وأنا الناس هادئون. وأضاف: "أنا بخير، نعم لم نغادر المنزل منذ بداية النزاع، وفضلت البقاء في المنزل رفقة العائلة".

وتابع اللاعب الفرنسي في حديثه لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "رغم التوترات في الشرق الأوسط إلا أن العائلة بخير، والأطفال بخير، نحن بأمان وهذا هو الأهم".

وأكد لاعب العربي أن الأمور بدأت تهدأ مقارنة بأول يومين، "متمنيا أن يستمر هذا الهدوء والأمان في الدوحة التي تعود فيها على الأمن والأمان منذ وصوله إلى قطر في الصيف الماضي".

وأضاف أن "هناك رسائل تصل إلى المواطنين والمقيمين بضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان، وفي مكان آمن، وبعيدا عن النوافذ".

وتابع المحترف السابق في صفوف أوملبيك مارسيليا "على الرغم من كل شيء، فإن الوضع في الدوحة هادئ نسبيا، والناس يمارسون حياتهم بشكل طبيعي".

وأشار جوردان فيريتو إلى أنه تلقى رسالة تفيد باستئناف التدريبات الجماعية مع النادي العربي يوم الإثنين الماضي وقال: "نجري تدريبات جماعية عبر الفيديو، وتمارين رياضية".