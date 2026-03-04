بالفيديو.. عقوبات صارمة بعد اشتباكات عنيفة في بطولة "كونكاكاف"

فرضت لجنة الانضباط في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) عقوبات على المنتخب الوطني تحت 20 عاما لجزر أنغويلا ومنتخب غيانا تحت 20 عاما، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الفريقين، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت خلال مباراة التصفيات المؤهلة لكأس أمم كونكاكاف تحت 20 عاما يوم السبت 28 فبراير/شباط 2026.

اندلعت شرارة الأحداث في الدقيقة 86 بينما كانت غيانا تتقدم بخماسية نظيفة؛ حيث تحول الملعب إلى ساحة اشتباك بالأيدي شارك فيها البدلاء وأفراد من الجهازين الفنيين.

واضطر الحكم لإنهاء اللقاء بعد طرد 5 لاعبين من أنغويلا، مما جعل الفريق غير مؤهل قانونيا لإكمال المباراة.

عقوبات صارمة

بعد مراجعة الأدلة والمستندات التي جُمعت أثناء التحقيق، ووفقا للقوانين الانضباطية المعمول بها، أعلنت اللجنة:

فوز غيانا بنتيجة 5-0.

استبعاد الفريقين من المنافسة.

تسجيل مبارياتهم المتبقية كفوز 3-0 للفرق المنافسة.

فرض غرامات مالية لم يُكشف عن مقدارها بعد.

إيقاف 5 لاعبين من أنغويلا 4 مباريات.

إيقاف 4 لاعبين من غيانا 4 مباريات.

وأضاف اتحاد كونكاكاف أن على اللاعبين الموقوفين قضاء عقوبتهم خلال المباريات الرسمية التالية لفريقهم في نفس الفئة العمرية ضمن مسابقات كونكاكاف أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وإذا تعذّر قضاء العقوبة في نفس الفئة العمرية، فستنتقل العقوبة إلى الفئة العمرية الأعلى في المسابقات المقبلة التابعة لكونكاكاف أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.