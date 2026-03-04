فيدال بلهجة ساخرة: "الفار" وُجد ليمنع ريال مدريد من السرقة

أشعل النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب فريق كولو كولو الحالي، منصات التواصل الاجتماعي بتصريحات نارية هاجم فيها نادي ريال مدريد الإسباني وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، معيدا إلى الأذهان صراعاته التاريخية مع "الميرينغي" خلال مسيرته الاحترافية في أوروبا.

وأكد فيدال، خلال مشاركته في "بودكاست (Podcast)" حديث، أنه تعرض لـ"سرقة تحكيمية" واضحة في عدة مناسبات بدوري أبطال أوروبا، وتحديدا عندما كان يمثل صفوف بايرن ميونخ الألماني في مواجهاته ضد الفريق الملكي. واعتبر اللاعب المخضرم أن القرارات التحكيمية في تلك المواجهات كانت حاسمة ومنحازة لصالح الميرينغي.

وفي سياق حديثه الذي غلب عليه طابع السخرية والحدة، صرح فيدال قائلا: "لقد تم اختراع تقنية الفيديو المساعد (VAR) لكي لا يسرق ريال مدريد مجددا".

وأراد أرتورو من خلال هذه العبارة توجيه نقد لاذع ليس فقط لقرارات الماضي، بل لما وصفه بـ"المحاباة التحكيمية" التي يعتقد أنها كانت دائما تصب في مصلحة النادي العاصمي الإسباني.

ولم تقف أصداء هذه التصريحات عند حدود الفكاهة، بل أعادت فتح النقاش حول جدوى تقنية الفيديو في المباريات الكبرى. فبينما يرى البعض أنها أوجدت لتحقيق العدالة، يعتقد آخرون -ومن بينهم فيدال- أنها لا تزال تفشل في تصحيح أخطاء مؤثرة، أو ربما تُستخدم بشكل انتقائي.

جدل (الفار) في الدوري الإسباني

وتأتي تصريحات فيدال بالتزامن مع لقطات تحكيمية مثيرة للجدل شهدتها الليغا مؤخرا، كان أبرزها التدخل العنيف من مدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر على لاعب خيتافي دييغو ريكو. تلك الواقعة، التي لم تستوجب تدخل الـ(VAR) أو عقوبة إدارية من الحكم، أثارت موجة من الانتقادات حول معايير تطبيق التقنية، حيث أكد خبراء تحكيميون أن مثل هذه التدخلات تستوجب الإيقاف لعدة مباريات إذا ما اعتُبرت سلوكا عنيفا متعمدا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها فيدال ريال مدريد، إذ اتسمت مسيرته في الأندية الكبرى مثل يوفنتوس وبايرن وبرشلونة بخصومة شديدة مع النادي الملكي. وبالنسبة للتشيلي، فإن هذه التصريحات ليست مجرد آراء شخصية، بل هي نتاج تجارب مريرة عاشها في الملاعب الأوروبية.