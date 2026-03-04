غريزمان يسخر من برشلونة ويرد اعتباره بعد عام كامل

لم يفوّت الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد فرصة الانتقام من برشلونة بعدما نجح فريقه في إقصاء "البلوغرانا" من بطولة كأس ملك إسبانيا وبلوغ المباراة النهائية.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى نهائي الكأس رغم خسارته من برشلونة في إياب نصف النهائي 0-3 في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو، مستفيدا من فوزه على ملعبه ذهاباً برباعية نظيفة.

سخرية غريزمان من برشلونة

وسخر غريزمان من فريقه السابق برشلونة بعد المباراة، إذ نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وهو يحتفل بالتأهل وفي الخلفية لاعبين اثنين من "البلوغرانا" ساقطين على الأرض.

وعلّق غريزمان (34 عاما) عليها بالقول "هل هذه الصورة قاسية جدا؟"، وأرفقها بـ3 رموز ضاحكة وساخرة.

وجاءت هذه الرسالة من غريزمان كرد اعتبار، بعدما حملت نفس الكلمات التي نشرها حساب برشلونة الرسمي على منصة "إكس" بعد مباراة الفريقين في مرحلة الإياب من الدوري الإسباني بالموسم الماضي.

ففي مارس/آذار 2025 نشر برشلونة عبر منصاته صورة ظهر فيها غريزمان وخلفه لاعبو برشلونة الأحد عشر وأرفقها بتعليق "هذه الصورة قاسية جدا"، وذلك بعدما نجح "البلوغرانا" في قلب تأخره 0-2 أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز كبير 4-2، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

حق الرد

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على هذا التصرّف بالقول "احتفظ غريزمان لنفسه بحق الرد، وقد قام بذلك فور تأهله إلى نهائي كأس الملك".

من جهتها وصفت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية ما فعله مواطنها "انتقام غريزمان. طبق يُفضل تقديمه باردا".

ولعب غريزمان دوراً بارزاً في إقصاء برشلونة من البطولة إذ سجل واحدا من أهداف فريقه الأربعة (الثاني) في مباراة الذهاب التي جرت يوم 12 فبراير/شباط الماضي.

وينتظر أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس المتأهل من نصف النهائي الآخر بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، علماً بأن الأول فاز ذهاباً على ملعب سان ماميس بهدف دون رد.

مواجهة أخرى

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين غريزمان وفريقه أتلتيكو مدريد ضد برشلونة مرة رابعة هذا الموسم، عندما يحل الفريق الكتالوني ضيفا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بعد فترة التوقف الدولي القادمة، وبالتحديد في أحد يومي 4 أو 5 أبريل/نيسان ضمن الجولة 30 من الليغا.

ومن المحتمل كذلك أن يتواجه الفريقان مرة أخرى في مباراتين من ذهاب وإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وفيها "قد تتجدد فصول الثأر بين برشلونة وغريزمان" على حد تعبير "ماركا".

لكن قبل ذلك يتعين على برشلونة تجاوز عقبة نيوكاسل يونايتد في ثمن النهائي وأن يفعل أتلتيكو مدريد الأمر ذاته ضد توتنهام هوتسبير في نفس المرحلة.