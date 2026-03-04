صحفي إسباني يوجه اتهاما خطيرا للاعبي ريال مدريد

فجر صحفي إسباني مقرب من ريال مدريد مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بتوتر الأجواء بين لاعبي النادي الملكي في غرف الملابس، موجها اتهامات خطيرة للاعبين.

وتعرض ريال مدريد أمس الاثنين لخسارة مفاجئة أمام جاره المتواضع خيتافي 0-1 في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في ختام الجولة 26 من الدوري الإسباني، وقدم فيها اللاعبون أداء باهتا أثار حفيظة الجماهير وفجر تساؤلات عديدة حول غياب دور القائد.

وخلال ظهوره عبر برنامج الشيرينغيتو (El Chiringuito) التلفزيوني الإسباني الشهير كشف الصحفي إدو أغيري بعضا من التفاصيل المثيرة من داخل غرفة ملابس ريال مدريد.

قال أغيري: "سألت، أليس هناك من يتحدث؟ أليس هناك قائد؟ ماذا يحدث بين اللاعبين في استراحة بين الشوطين أو بعد الهزيمة؟ أجابوني بكل بساطة إن هناك الكثير من اللاعبين الحساسين للغاية".

كواليس غرفة الملابس

وأوضح أنه عندما يحاول لاعب كبير التحدث بصراحة يغيب رد الفعل، بقوله: "يرفع لاعب كبير صوته في غرفة الملابس ويقول ما الذي يحدث هنا؟ علينا أن نفعل هذا، لكن على الفور تندلع مشادة كلامية ويردون عليه بأنه سبب في المشكلة أيضا. إنه أمر مقلق".

وتابع أغيري أن هناك غيابا واضحا لدور القائد داخل غرفة الملابس، متسائلا: "ألا يفترض أن يكون هناك قائدان أو ثلاثة على الأقل يستطيعون التحدث مع اللاعبين وطرح المشاكل بصراحة خلال الاستراحة أو بعد المباراة، ثم مناقشة كيفية تحسين الأداء؟".

وذهب أغيري إلى أبعد من ذلك بقوله: "كل شيء يتحول إلى رد فعل شخصي، إذا وجه لاعب النقد يقابل بعصبية وتظهر توترات غريبة في الغرفة".

اتهام خطير للاعبين

وحمل أغيري اللاعبين مسؤولية تراجع النتائج والأداء الباهت منذ بداية الموسم، وقال: "لقد تخلوا عن كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو، والآن عن ألفارو أربيلوا. هناك العديد من النجوم الذين يفعلون ما يحلو لهم".

وواصل: "يعتقدون أن النادي ملكهم. يعتقدون أن غرفة الملابس ملكهم، وعندما يحين وقت الجد ويطلب منهم العمل وتقديم كرة قدم حقيقية، فإنهم لا يفعلون. إنهم لا يرتقون إلى مستوى المسؤولية".

وعن أداء ريال مدريد أمام خيتافي علق أغيري: "هذا الفريق لا يلهمني على الإطلاق، يكاد يشعرني بالملل، إنها ليلة حزينة للغاية ولكن ليس اليوم فقط بل في الأشهر الثمانية الماضية".

وأتم غاضبا: "كيف يمكنكم تقديم كرة قدم بهذا السوء؟ كيف يمكنكم خلق هذا القدر الضئيل من الفرص مع اللاعبين الذين لديكم؟ ريال مدريد يلعب بشكل سيء للغاية وجماهير البرنابيو تشعر بالملل. لديكم فريق رائع لكنكم لا تقدمون أي شيء".

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، وبات على بعد 4 نقاط من غريمه برشلونة المتصدر.