حقيقة عودة اللاعب مهدي طارمي إلى إيران لـ"حمل السلاح"

نفى الإيطالي فيديريكو باستوريلو، وكيل الإيراني مهدي طارمي لاعب أولمبياكوس اليوناني، نية موكّله العودة إلى إيران في الوقت الراهن لأي سبب كان.

وزعمت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية في الساعات الماضية أن طارمي ينوي العودة إلى إيران لحمل السلاح، في ظل تعرض بلاده لهجوم عسكري أمريكي إسرائيلي مشترك منذ السبت الماضي.

حقيقة عودة مهدي طارمي إلى إيران

لكن باستوريلو سرعان ما دحض هذه المعلومات، وذلك في منشور شاركه عبر خاصية "القصص" بحسابه على "إنستغرام".

وكتب باستوريلو: "خلال الساعات الماضية تم تداول تصريحات منسوبة إلى مهدي طارمي لا تعكس حقيقة الوضع".

وأضاف: "اللاعب يركّز بالكامل على عمله في أثينا وعلى مسيرته الاحترافية، ويواصل تدريباته بعزيمة وإصرار. في مثل هذه المرحلة الحساسة من المهم تجنّب التعليقات الخارجة عن سياقها أو إعادة الصياغة غير الدقيقة للأحداث".

وختم الوكيل الإيطالي منشوره بالقول: "نحن نثق بإحساس الجميع بالمسؤولية والاحترام".

وانتقل طارمي إلى أولمبياكوس في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إنتر ميلان في صفقة بلغت مليوني يورو (نحو 2.16 مليون دولار) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وشارك طارمي مع الفريق اليوناني في 31 مباراة بجميع البطولات ساهم خلالها بـ21 هدفا (سجل 16 وصنع 5)، وتُوج معه بلقب كأس السوبر المحلي.

الحرب أبعد طارمي عن كأس العالم للأندية

يُذكر أن طارمي لم يشارك مع فريقه السابق إنتر ميلان في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة، بعد أن علق في إيران إثر هجوم إسرائيلي واسع النطاق استهدف مواقع عسكرية ونووية في البلاد، في يونيو/حزيران الفائت.

حينها أغلقت إيران مجالها الجوي حتى إشعار آخر وهو ما أجبر طارمي على البقاء في البلاد وعدم المشاركة في أول نسخة موسّعة من مونديال الأندية.

ويُعد طارمي من النجوم الحاليين لمنتخب إيران لكرة القدم، وقد شارك معه في 100 مباراة دولية من بينها 6 في مونديالي كأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022، وبلغ معه المونديال القادم للمرة الثالثة تواليا.

وفي مبارياته الـ100 مع إيران سجل طارمي 54 هدفا وقدّم 24 تمريرة حاسمة.