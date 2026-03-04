شاهد.. مباراة في كرة قدم للصالات تتحول إلى حلبة ملاكمة

تحولت مباراة في كرة القدم للصالات إلى حلبة ملاكمة عقب صافرة نهاية المواجهة التي جمعت فريقي "بينيسكولا" و"نويا" في الدوري الإسباني.

ورغم التفوق الفني الكاسح للضيوف بنتيجة (1-6)، إلا أن المشاهد العنيفة التي تلت المباراة سرقت الأضواء، ووصفتها الصحافة المتخصصة بأنها "الصور الأكثر عنفا في العشرين عاما الأخيرة".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن شرارة العنف بدأت بمناوشات بين اللاعبين دييغو سانتشو وتياغو رودريغيز، ليتطور الأمر سريعا إلى اشتباكات بالأيدي وركلات متبادلة تورط فيها عدة لاعبين.

ولم يتوقف الأمر عند حدود الملعب، بل شهدت الواقعة اقتحام مشجعين للميدان وتوجيه لكمات للاعبين، مما استدعى تدخلا عاجلا من الأمن للسيطرة على الموقف.

سجل طاقم التحكيم في تقريره تفاصيل دقيقة عن اعتداءات باللكم والركل، وأشهر البطاقات الحمراء في وجه المتورطين الرئيسيين، وسط توقعات بعقوبات رادعة وقاسية من الاتحاد الإسباني.