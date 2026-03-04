دليل تذاكر كأس العالم 2026: الأسعار وطرق الحجز وصدمة "التسعير الديناميكي"

مع بقاء 100 يوم فقط عن انطلاق الحدث الرياضي الأضخم، يتزايد الزخم حول كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وإليك كل ما تحتاج معرفته عن تذاكر البطولة التي تشهد إقبالاً تاريخياً غير مسبوق.

الطلب يتجاوز المعروض بـ 30 ضعفاً

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أرقام مذهلة في أول مرحلتين للبيع، حيث تم بيع ما يقرب من مليوني تذكرة. وأكد الفيفا أن حجم الطلبات تجاوز عدد التذاكر المتاحة بـ 30 ضعفاً، وهو ما يعادل 3.4 أضعاف إجمالي الحضور الجماهيري لآخر 22 نسخة من البطولة مجتمعة منذ عام 1930.

تصدر سكان الدول المضيفة قائمة الأكثر شراءً، يليهم مشجعو إنجلترا، ألمانيا، البرازيل، والأرجنتين. ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة التالية من المبيعات في نهاية مارس الجاري فور حسم مقاعد الملحق.

مقارنة مع قطر 2022: نسخة الـ 48 فريقاً تكسر الأرقام

تختلف نسخة 2026 جذرياً عن مونديال قطر؛ حيث زاد عدد المنتخبات إلى 48 فريقاً وعدد المباريات إلى 104 مباراة. وبينما بيعت 3.1 مليون تذكرة في قطر حققت أرباحاً بلغت 686 مليون دولار، يتوقع الخبراء أن تتفوق نسخة أمريكا الشمالية بمراحل من حيث الإيرادات والطلب الجماهيري.

قائمة أسعار تذاكر كأس العالم 2026

شهدت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالنسخ السابقة، وجاءت كالتالي:

المباراة النهائية (نيوجيرزي): تتراوح بين 2030 و6370 دولاراً (مقارنة بـ 1607 دولارات كحد أقصى في قطر).

المباراة الافتتاحية (ملعب أزتيكا): تبدأ من 560 وتصل إلى 2735 دولاراً.

دور المجموعات: تتراوح بين 100 و575 دولاراً.

الأدوار الإقصائية: تبدأ من 220 دولاراً (دور الـ 16) وتصل إلى 2780 دولاراً (نصف النهائي).

مباراة المركز الثالث: توفر خياراً أرخص قليلاً بأسعار تبدأ من 165 دولاراً.

وخصص الفيفا فئة محدودة جداً بسعر ثابت 60 دولاراً للمقاعد البعيدة، استجابةً للانتقادات حول غلاء الأسعار.

ما هو "التسعير الديناميكي" وكيف يؤثر على المشجعين؟

لأول مرة في تاريخ المونديال، يطبق الفيفا نظام "التسعير الديناميكي" (Dynamic Pricing). وهو نظام يسمح بتغير سعر التذكرة فوراً بناءً على:

حجم الطلب في الوقت الفعلي.

أهمية المباراة وشعبيتها.

توفر المخزون. هذا يعني أن سعر التذكرة قد يرتفع أثناء محاولتك الشراء إذا كان هناك ضغط كبير على المباراة، وهو نظام مشابه لما يحدث في حجوزات الطيران والفنادق.

إعادة بيع التذاكر: سوق مزدهر وقوانين مختلفة

ينصح الفيفا باستخدام منصته الرسمية لإعادة البيع لضمان الأمان، مع فرض رسوم بنسبة 15%. ومع ذلك، هناك اختلاف قانوني بين الدول المضيفة: