"توقفت عن مشاهدة المباريات".. خوليت مستاء من كرة القدم الحديثة

أعرب النجم الهولندي المعتزل رود خوليت عن استيائه الشديد من كرة القدم الحديثة وعبر عن أسفه مما وصفه بتراجع الإبداع والمبالغة التكتيكية لدى بعض الفرق.

ويرى خوليت (63 عاما) أن كرة القدم أصبحت مروّعة تماما، مؤكدا خلال ظهور تلفزيوني على قناة "زيغو سبورت" (Ziggo Sport) أنه قرر التوقف عن مشاهدة المباريات.

خوليت مستاء من كرة القدم الحديثة

وقال نجم ميلان وتشلسي الأسبق خوليت "قررتُ التوقف عن مشاهدة كرة القدم. لم أعد أستمتع بها إطلاقا. شاهدتُ مباراة أرسنال ضد تشلسي (الأحد الماضي) يا لها من مباراة بائسة".

وأوضح وجهة نظره "أفتقد الفرح والبهجة ومتعة اللعب. ما أراه هو لاعبون يسعون للحصول على ركلات ركنية أو رميات تماس، وجامعي كرات مستعدين لإعطاء المناشف للاعبين".

وواصل خوليت انتقاده الحاد "لقد أصبحت كرة القدم مملة. آمل ألا يكون هذا هو الطريق الذي نسير فيه".

وختم خوليت "الجميع ينفّذ مهاما محددة في الملعب وكأن كل شيء يُدار بواسطة حاسوب. أنتظر عودة اللاعبين الذين يجرؤون على تحدّي المدافعين مثل لامين جمال، أفتقد الفرح ومتعة اللعب. أين المراوغات؟ أين اللاعبون الشجعان؟ لماذا الجميع يمرّر الكرة".

وجاءت تصريحات خوليت في وقت يتبادل فيه مدربو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الانتقادات المبطنة بشأن الاستراتيجيات التي تُفرط في الاعتماد على الكرات الثابتة، آخرهم مواطنه مدرب ليفربول آرني سلوت الذي اعترف قبل يومين بأن مباريات البريميرليغ تصيبه بالملل.

ويعد خوليت واحدا من أبرز نجوم كرة القدم الهولندية والعالمية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إذ فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1987.

وخلال مسيرته الاحترافية دافع خوليت عن ألوان الثلاثي الهولندي هارلم، فينورد وآيندهوفن، والثنائي الإيطالي ميلان وسامبدوريا، واختتمها بقميص تشلسي قبل أن يعتزل عام 1998.

وحقق خوليت 16 لقبا مع الأندية معظمها في فترة نجوميته مع ميلان وهي:

الدوري الإيطالي: 3.

دوري أبطال أوروبا: 2.

كأس السوبر الأوروبي: 2.

كأس السوبر الإيطالي: 2.

كأس القارات للأندية (الانتركونتننتال): 1.

الدوري الهولندي: 3 (مرتان مع آيندهوفن ومرة مع فينورد).

كأس هولندا: 1 مع فينورد.

كأس إيطاليا: 1 مع سامبدوريا.

كأس الاتحاد الإنجليزي: 1 مع تشلسي.

وعلى الصعيد الدولي دافع خوليت عن قميص منتخب هولندا في 66 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 9 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وتُوج معه بكأس أوروبا (يورو 1988).