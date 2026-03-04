أشبه بفيلم سينمائي.. تفاصيل رحلة خروج منير الحدادي من إيران

وصل المغربي منير الحدادي لاعب الاستقلال الإيراني إلى إسبانيا بعدما نجح في مغادرة إيران في رحلة محفوفة بالمخاطر وصفها مقربون منه بأنها "جنونية".

وحظي الحدادي (30 عاما) باهتمام كبير من وسائل الإعلام الإسبانية التي استقبلته لدى وصوله إلى مطار باراخاس في العاصمة مدريد، بعد خروجه من إيران التي تتعرض لهجوم إسرائيلي أمريكي مشترك منذ يوم السبت الماضي.

تفاصيل رحلة خروج منير الحدادي من إيران

وعلق الحدادي في طهران بعد إلغاء رحلة الطيران التي كان من المفترض أن يكون على متنها بسبب هجوم جوي، قبل أن يضطر للسفر برا لساعات طويلة.

وقال الحدادي في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "كنا على وشك الإقلاع ثم أخبرتنا المضيفة أنه يتعين علينا النزول من الطائرة بسبب تعليق الرحلات، وبعد قليل أرسل لي صديق رسالة يخبرني فيها بأن إيران تعرضت لهجوم للتو".

وأضاف: "شعرت بشيء من الخوف والقلق حيال ما قد تفكر فيه عائلتي، خاصة أنني كنت من دون اتصال، لكنني أرسلت لهم رسائل أطمئنهم فيها بأن كل شيء على ما يرام".

وتحدث الحدادي عن شعوره في تلك اللحظات: "رأينا الصواريخ، وهو مشهد يثير الرهبة. هذه هي المرة الأولى التي أعيش فيها مثل هذا الوضع، لكن القلق زال الآن، أنا بخير وأنا هنا".

وأشار الحدادي إلى أنه لا يعلم شيئا حتى الآن عن عودة محتملة إلى إيران، وأن الشخص الوحيد الذي يمكنهم التواصل معه حاليا وبشكل محدود هو مسؤول الأمن في النادي، مشيرا إلى أنه والنادي بدأوا قبل نحو شهرين بعقد اجتماعات تحسبا لوقع مثل هذا السيناريو.

16 ساعة برا

في الأثناء كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الحدادي اضطر لقطع مسافة 16 ساعة برا نحو تركيا بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من اللاعب أن خروجه من إيران كان أشبه بفيلم سينمائي، خاصة وأنه كان على متن الطائرة قبل أن تصدر أوامر في اللحظة الأخيرة بإلغاء الرحلة.

بمجرد وصوله إلى تركيا نشر الحدادي رسالة عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي على إنستغرام، شكر فيها كل من سأل عنه وكشف بعض ما عاشه في تلك اللحظات.

وكتب الحدادي: "أود أن أشكر الجميع على الرسائل التي وصلتني وعلى اهتمامكم وقلقكم بشأن وضعي في إيران. كانت النية مغادرة البلاد جوا لكن تم في نهاية المطاف إخلاؤنا من الطائرة ولم نتمكن من الإقلاع".

وأضاف: "وفر لي النادي سيارة للتمكن من مغادرة البلاد برا، وبفضل ذلك استطعت عبور الحدود من دون أي مشكلات. وأنا حاليا في أمان داخل تركيا، وخلال الساعات المقبلة سأصل إلى إسبانيا. شكرا لكم جميعا".

وانضم الحدادي للاستقلال في سبتمبر/أيلول العام الماضي في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الوقت شارك في 29 مباراة بجميع البطولات ساهم خلالها بـ9 أهداف (سجل 4 وقدم 5 تمريرات حاسمة).

مسيرة منير حدادي

وقبل انضمامه إلى الاستقلال خاض الحدادي تجارب متعددة في الدوري الإسباني بعدما تخرج من أكاديمية "لاماسيا" التابعة لنادي برشلونة، بدأت مع الفريق الأول للنادي الكتالوني عام 2014.

وأعير الحدادي من برشلونة إلى فالنسيا ثم ألافيس، قبل أن ينتقل بشكل رسمي إلى إشبيلية عام 2019، إذ أمضى في صفوفه ثلاثة مواسم، قبل أن يرحل إلى خيتافي لموسم واحد.

وفي عام 2023 انضم إلى لاس بالماس لموسم واحد، ثم إلى ليغانيس لموسم أيضا، ليقرر في عام 2025 خوض أول تجربة خارج الملاعب الإسبانية حين انضم إلى الاستقلال الإيراني.