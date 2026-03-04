تصريح ناري لترمب حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أهمية مشاركة المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، مؤكدا في تصريحات صحفية أنه "لا يكترث" بحضورهم من عدمه.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان إيران اللعب في كأس العالم بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل والضربات الصاروخية الانتقامية، قال الرئيس ترمب لصحيفة "بوليتيكو" (Politico) الرقمية الأمريكية: "أنا لا أهتم حقا. أعتقد أن إيران دولة مهزومة للغاية. إنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة".

وكانت إيران الدولة الوحيدة الغائبة عن قمة التخطيط التي عقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمشاركين في كأس العالم هذا الأسبوع في أتلانتا، مما زاد من الشكوك في أن فريق كرة القدم سينافس على الأراضي الأمريكية هذا الصيف. وقد عقد أعضاء الفيفا اجتماع أزمة بشأن التداعيات المحتملة للضربات العسكرية على كأس العالم.

وقال ماتياس غرافستروم، الأمين العام للفيفا، متحدثا في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) (IFAB) بالقرب من كارديف يوم السبت: "عقدنا اجتماعا اليوم وسنراقب التطورات المتعلقة بجميع القضايا حول العالم. تركيزنا ينصب على إقامة كأس عالم آمنة بمشاركة جميع الفرق".

ومن المفترض أن تلعب إيران ضد بلجيكا ونيوزيلندا في لوس أنجلوس، ثم ضد مصر في سياتل.

وإذا قررت إيران الانسحاب، فستختار الفيفا فريقا بديلا. وتنص لوائحه على أنه: "إذا انسحب أي اتحاد عضو مشارك و/أو تم استبعاده من كأس العالم 2026، فإن الفيفا سيبت في الأمر وفقا لتقديره الخاص".