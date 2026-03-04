ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر حسما في 2025

أصدر مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) تقريره السنوي حول قائمة اللاعبين الأكثر حسما في عالم الساحرة المستديرة لعام 2025.

وكشف التصنيف عن استمرار الهيمنة الفنية للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي لا يزال يبرهن في سن الـ38 على نجاعة هجومية عابرة للقارات والسنوات.

ثلاثي الصدارة: صراع الأرقام والمعايير المعقدة

يتصدر ميسي القائمة بفضل حصيلة تهديفية استثنائية بلغت 59 مساهمة (أهداف وتمريرات حاسمة)، متفوقاً رقمياً بفارق مريح على الإنجليزي هاري كين (42 مساهمة) والفرنسي كيليان مبابي (41 مساهمة).

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الفوارق تتقلص عند تطبيق نظام "معامل الصعوبة" الخاص بالمرصد؛ حيث حصد ميسي 66.3 نقطة، متقدماً بفارق ضئيل جداً على مبابي (65.4 نقطة) وكين (64.5 نقطة)، نظراً لاختلاف قوة الدوريات التي ينشط فيها هذا الثلاثي.

مفاجآت القائمة

حمل التصنيف مفاجآت نوعية في مراكزه العشرة الأولى، حيث حجز مايكل أوليس، نجم بايرن ميونخ، المركز الرابع عالمياً برصيد 54.9 نقطة، مؤكداً قيمته الفنية الكبيرة.

كما برز اسم الكولومبي لويس سواريز، مهاجم سبورتينغ لشبونة (ولاعب مارسيليا السابق)، الذي احتل المركز الثامن، متفوقاً على الجوهرة الإسبانية لامين جمال الذي جاء سابعاً، والنرويجي إيرلينغ هالاند الذي حل في المركز السادس.

تراجع الأساطير وحضور لافت للدوري الفرنسي

في مفارقة تعكس تغير موازين القوى، تفوق نجوم مثل دينيس بوانغا (لوس أنجلوس) وشيردان شاكيري (بازل) على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي اكتفى بالمركز الـ18 عالمياً.

أما على صعيد الدوري الفرنسي، فقد استطاع اسمان فقط حجز مكان في قائمة الـ 100 الأوائل؛ الأول هو مايسون غرينوود الذي فرض نفسه في المركز العشرين بفضل بصمته التهديفية مع مارسيليا (21 هدفاً)، والثاني هو الموهوب جواكين بانيكيلي مهاجم ستراسبورغ، الذي جاء في المركز الرابع والأربعين كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في القارة العجوز.

تصنيف اللاعبين الأكثر حسما مع فرقهم بناءً على صعوبة كل مباراة في مختلف الدوريات:

1-الأرجنتيني ليونيل ميسي (66.3 نقطة، إنتر ميامي).

2-الفرنسي كيليان مبابي (65.4 نقطة، ريال مدريد).

3-الإنجليزي هاري كين (64.5 نقطة، بايرن ميونخ).

4-الفرنسي مايكل أوليس (54.9 نقطة، بايرن ميونخ).

5-اليوناني فانجيليس بافليديس (49.3 نقطة، بنفيكا).

6-النرويجي إيرلينغ هالاند (46.8 نقطة، مانشستر سيتي).

7- الإسباني لامين جمال (46.0 نقطة، برشلونة).

8-الكولومبي لويس سواريز (45.7 نقطة، سبورتينغ لشبونة).

9-الكولومبي لويس دياز (44.0 نقطة، بايرن ميونخ).

10- الدنماركي أندرس دراير (42.1 نقطة، سان دييغو).