الحكم بسجن مدافع مانشستر يونايتد مع إيقاف التنفيذ بسبب شجار عام 2020

هاري مغواير مدافع منتخب إنجلترا ومانشستر ​يونايتد (الفرنسية)
Published On 4/3/2026

أفادت شبكة سكاي سبورتس ⁠اليوم ⁠الأربعاء أن محكمة يونانية أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ بحق ⁠هاري مغواير، مدافع منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، على خلفية حادثة وقعت عام 2020 ⁠في جزيرة ميكونوس.

وفي عام 2020، أدين مجواير بتهمة إلحاق الأذى الجسدي المتكرر ومحاولة الرشوة والعنف ضد موظفين عموميين بعد اعتقاله في شجار تعرض
فيه ضابطا ‌شرطة للاعتداء.

وحكم على مغواير، الذي تم احتجازه لمدة يومين عقب الحادث ونفى ارتكاب أي مخالفة، بالسجن لمدة 21 شهرا و10 أيام مع إيقاف التنفيذ، لكن تمت الموافقة على إعادة محاكمته بالكامل بعد استئنافه ضد ⁠أحكام محكمة يونانية فيما يخص ⁠عدة اتهامات.

ووفقا للإجراءات القضائية اليونانية، أبطل هذا الإجراء إدانة مغواير قبل إعادة محاكمته الكاملة أمام محكمة أعلى درجة. وتأجلت إعادة ⁠محاكمته عدة مرات.

وواجه مغواير اتهامات بالاعتداء غير الخطير ومقاومة ⁠الاعتقال ومحاولة الرشوة. وأُدين اللاعب البالغ ⁠من العمر 32 عاما بالتهم الثلاث جميعها، لكنه لن يُسجن.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن فريقه القانوني سيستأنف ضد ‌حكم الإدانة.

كما أدين جو شقيق مغواير وصديقه كريستوفر شارمان، بارتكاب مخالفات تتعلق بالحادثة وحُكم عليهما ‌بالسجن ‌مع إيقاف التنفيذ في عام 2020. ونفى الاثنان أيضا ارتكاب أي مخالفة.

المصدر: رويترز

