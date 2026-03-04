لاعب الخلود يكشف "نصيحة طريفة" من رونالدو والنصر يعلن إصابة "الدون"

تصدر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو المشهد الرياضي السعودي اليوم بنبأين متناقضين؛ فبينما كان الشارع الرياضي يحتفي بكواليس طريفة كشفها الموهبة الصاعدة عبد العزيز العليوة عن "نصيحة رونالدو" له، خيم القلق على جماهير نادي النصر بعد إعلان رسمي عن تعرض "الدون" لإصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب.

صدمة في النصر: إصابة "القائد" تثير القلق

أعلن نادي النصر، متصدر الدوري السعودي للمحترفين، غياب قائده كريستيانو رونالدو عن التدريبات الجماعية. وأوضح النادي في بيان رسمي عبر منصة "إكس" أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرض رونالدو لإصابة عضلية ألمت به خلال مواجهة الفيحاء الماضية، والتي انتهت بفوز "العالمي" بثلاثية.

وبحسب البيان، بدأ رونالدو برنامجاً تأهيلياً مكثفاً تحت إشراف الجهاز الطبي، مع تقييم مستمر لحالته لتحديد موعد عودته، مما يضع مشاركته في مباراة السبت المقبل أمام "نيوم" في مهب الريح، في وقت يسعى فيه الفريق للحفاظ على صدارته.

نصيحة رونالدو للعليوة

وعلى جانب آخر، استعاد عبد العزيز العليوة، لاعب نادي الخلود والمتوج بجائزة أفضل لاعب واعد لشهر فبراير، ذكرياته مع رونالدو إبان فترتهما معاً في النصر. وكشف العليوة عن "ملاحظة طريفة" وجهها له رونالدو بشأن مظهر شعره، حيث قال له: "أحلق شعرك.. لماذا لا تخففه؟".

ولم يتوقف الأمر عند النصيحة الشفهية، بل استعرض رونالدو صورة قديمة له بقميص ريال مدريد ليحث الشاب السعودي على الالتزام بمظهر رياضي معين. وأكد العليوة أنه استجاب فوراً للأسطورة وأرسل صورته الجديدة لرونالدو عبر "إنستغرام"، ليتلقى رداً مشجعاً منه بابتسامة وعلامة تأييد.

طموحات المونديال وحلم الاحتراف

العليوة، الذي يعيش فترة ذهبية مع الخلود بمشاركته في 23 مباراة وتسجيله 3 أهداف، لم ينسَ الحديث عن مخاوف والدته من احتفاليته الشهيرة بـ "حركة السالتو" خوفاً عليه من الإصابة. وأكد اللاعب الشاب أن طموحه يتجاوز الحدود المحلية، حيث يضع الاحتراف الأوروبي وتمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 هدفاً أساسياً له في المرحلة المقبلة.