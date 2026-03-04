هل يستفيد نيمار من إصابة زميله رودريغو؟

رجّح تقرير برازيلي إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، إلى صفوف منتخب "السيليساو"، مستفيدا من الإصابة الطويلة التي تعرّض لها مواطنه رودريغو غوس لاعب ريال مدريد.

وانتهى موسم رودريغو (25 عاما) بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزّق في الغضروف الخارجي للساق اليمنى وفق بيان رسمي صادر عن ريال مدريد ما يعني غياب اللاعب عن البرازيل في فترة التوقف الدولي القادم وكذلك نهائيات كأس العالم 2026.

مصائب رودريغو عن نيمار فوائد

وفتح غياب رودريغو الباب على مصراعيه أمام نيمار لتحقيق حلمه المعلن بالعودة إلى صفوف البرازيل بعد عامين ونصف من الغياب، وكذلك المشاركة في المونديال الصيف القادم وفق ما ذكرت شبكة "جي غلوبو" البرازيلية.

ومن المقرر أن يعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل يوم 16 مارس/آذار الجاري عن قائمة "السيليساو" لخوض المباراتين الوديتين الدوليتين ضد فرنسا وكرواتيا يومي 26 و31 من الشهر نفسه، وستكون القائمة محط اهتمام كبير خصوصا بالنسبة لنيمار.

وأشارت "غلوبو" إلى أن الجهاز الفني للبرازيل ينظر إلى نيمار على أنه خيار ما زال مطروحا إذ سيتابع تطوره البدني عن كثب في مباراتي سانتوس القادمتين ضد ميراسول وكورينثيانز اللتين تسبقان موعد إعلان القائمة.

لكن عودة نيمار المحتملة لصفوف البرازيل لن تكون مرهونة بمستواه الفني والبدني فقط، بل بخيارات أنشيلوتي لتعويض رودريغو المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين العديد من اللاعبين الآخرين.

وقد يلجأ أنشيلوتي لإدخال تعديلات تكتيكية بإعادة فينيسيوس جونيور إلى الجهة اليسرى التي يشغلها رودريغو في العادة، مع البحث عن لاعب أكثر مركزية قد يكون غابرييل مارتنيلي الأقرب إلى هذا الدور.

وأوضحت الشبكة البرازيلية: "لم يعد نيمار يلعب على الجناح الأيسر وعليه أن ينافس على مركز أكثر محورية في الهجوم، إلا إذا قرر أنشيلوتي تعزيز خط الوسط وهو ما لن يخدم مصلحة اللاعب".

منافسة شرسة

وسيواجه نيمار منافسة شرسة، إذ سبق لأنشيلوتي استدعاء ماتيوس كونيا، ريشارليسون، جواو بيدرو، كايو خورخي، إيغور جيسوس وفيتور روكي منذ توليه المهمة في يونيو/حزيران 2025، كما أن أنتوني لاعب ريال بيتيس ما زال ضمن دائرة الاهتمام وكذلك لويز إنريكي لاعب زينيت سانت بطرسبورغ.

إعلان

بدورها علّقت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية على الوضع الحالي بالقول: "الطريق إلى الولايات المتحدة ما زال طويلا، وسيتضح موقف نيمار من العودة للبرازيل خلال أقل من أسبوعين".

وظهر نيمار مع منتخب البرازيل لآخر مرة يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد الأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفيها غادر الملعب مصابا.

ووضعت قرعة النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، وهايتي واسكتلندا.