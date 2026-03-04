تلقى المنتخب العراقي لكرة القدم -أمس الثلاثاء- تأكيدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إقامة مباراته في الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 في 31 مارس/آذار الجاري، فيما لا يزال المدرب الأسترالي غراهام أرنولد عالقا في الإمارات وأخفق عدد من لاعبيه في استكمال الحصول على تأشيرات دخول إلى المكسيك، بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ويخوض العراق الذي شارك مرة يتيمة في تاريخه في كأس العالم عام 1986 في المكسيك، مباراة فاصلة مع الفائز بين بوليفيا وسورينام في مونتيري، لحجز بطاقة مؤهلة إلى كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وفي حين أكد الاتحاد العراقي في بيان أنه تلقى "تأكيدا رسميا من FIFA على إقامة المباراة في مونتيري"، أوضح أن "الاتحادين الدولي والآسيوي على اطلاع تام بكافة التطورات المتعلقة بوضع منتخبنا، حيث لا يزال المدير الفني للمنتخب السيد غراهام أرنولد، متعذرا عليه مغادرة الإمارات العربية المتحدة نتيجة إغلاق المجال الجوي".

وعن نيل التأشيرات، أضاف في بيان "لم يتمكن عدد من لاعبينا المحترفين وأعضاء من الجهازين الفني والإداري من استكمال إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك بسبب إغلاق السفارات في ظل الظروف الحالية".

وسيحدد الملحق آخر منتخبين متأهلين إلى المونديال بمشاركة 48 منتخبا.

واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط منذ السبت، فبعد ضربات أمريكية-إسرائيلية متواصلة على طهران ردت الأخيرة بصواريخ ومسيّرات في كل اتجاه دول الخليج مستهدفة الوجود الأمريكي ولكن أيضا منشآت طاقة وعدة مدن إسرائيلية.

كما كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية.

وعلى رغم سعي بغداد التي توازن في علاقاتها بين طهران وواشنطن، إلى تجنّب تبعات الحرب بين القوتين النافذتين، لم تسلم الأراضي العراقية من تداعيات المواجهة الإقليمية.