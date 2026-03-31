لوكاكو يرفض العودة لنابولي والنادي يهدد باستبعاده

تصاعدت حدة التوتر داخل أروقة نادي نابولي الإيطالي، بعد إعلان الإدارة رسمياً عن غياب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن التدريبات الجماعية المقررة اليوم الثلاثاء، في خطوة اعتبرها النادي "تجاهلاً متعمداً" للتعليمات الرسمية وخرقاً للبروتوكول الانضباطي.

بدأت الأزمة حين اختار لوكاكو البقاء في بلجيكا لاستكمال برنامج تأهيلي خاص، بعيداً عن أعين الجهاز الطبي لنادي الجنوب الإيطالي.

ورغم المهلة التي منحتها الإدارة للاعب للالتحاق بالفريق عقب فترة التوقف الدولي، إلا أن المهاجم البلجيكي تمسك بموقفه، مفضلاً التواجد مع عائلته ومتابعة حالته البدنية مع طاقمه الخاص.

وكان نابولي يتوقع أن يعود اللاعب خلال فترة التوقف الدولي، ولكنه تفاجأ باختياره.

وذكر نابولي في بيان: "يؤكد نادي نابولي أن روميلو لوكاكو لم يلب دعوة اليوم للعودة إلى التدريبات".

وأضاف البيان: "يحتفظ النادي بحق اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، وكذلك تحديد ما إذا كان اللاعب سيستمر مع الفريق أم لا بدون تحديد مدة معينة".

موقف لوكاكو: "إصابات متكررة وظروف شخصية"

من جانبه، حاول لوكاكو امتصاص غضب الجماهير والإدارة عبر بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي، برر فيه غيابه بمعاناته من التهاب في عضلات الفخذ، وهي الإصابة الثانية له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشار اللاعب إلى أن هذا الموسم كان "الأصعب" في مسيرته نتيجة تداخل الإصابات البدنية مع خسارة شخصية أثرت على مردوده.

وشدد المهاجم البلجيكي على التزامه العاطفي تجاه النادي قائلاً: "لن أتخلى عن نابولي، لكنني أحتاج للوصول إلى كامل لياقتي لأتمكن من تقديم الإضافة المطلوبة".

حصيلة رقمية مخيبة للآمال

تأتي هذه الأزمة في وقت يمر فيه لوكاكو بأسوأ فتراته الفنية منذ سنوات، حيث تشير الإحصائيات إلى:

المشاركة: خاض 40 دقيقة فقط موزعة على 5 مباريات طوال الموسم.

الغياب: تغيب عن 25 مباراة من أصل 30 في الدوري الإيطالي بسبب الإصابة.

التهديف: سجل هدفاً واحداً فقط، وهو معدل لا يتناسب مع طموحات النادي المنافس على اللقب.

التداعيات الفنية على سباق "السكوديتو"

يحتل نابولي حالياً المركز الثالث برصيد 62 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.

إعلان

ويرى مراقبون أن قرار الإدارة باستبعاد لوكاكو "لأجل غير مسمى" يمثل مخاطرة فنية في الأمتار الأخيرة من الموسم، إلا أنها خطوة ضرورية لفرض الانضباط داخل غرفة ملابس الفريق الذي يقوده المدرب رودي غارسيا.