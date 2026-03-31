سكالوني يستعين بميسي أمام زامبيا لتفادي سيناريو موريتانيا

أكد المدرب ليونيل سكالوني، أن نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه زامبيا اليوم الثلاثاء في مباراة ودية استعدادا لمونديال عام 2026 لكرة القدم.

قال سكالوني: "ميسي سيبدأ المباراة (الثلاثاء)".

مباراة الأرجنتين ضد زامبيا

وستقام المباراة في ملعب بومبونيرا في بوينس آيرس، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، وستكون آخر مباراة ودية يخوضها أبطال العالم عام 2022 على أرضهم قبل المونديال.

وكان نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، ولاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليا المتوج ثماني مرات بالكرة الذهبية، والذي سيبلغ 39 عاما في نهاية يونيو/حزيران، بديلا في مباراة الجمعة التي فاز فيها المنتخب الأرجنتيني بصعوبة على موريتانيا (2-1)، ودخل إلى الملعب بعد الاستراحة.

وقد تكون المباراة المقبلة ضد زامبيا آخر ظهور له على الأراضي الأرجنتينية قبل اعتزاله الدولي.

ولم يؤكد ميسي رسميا نيّته المشاركة في كأس العالم، لكنه خاض كامل مشوار التصفيات المؤهلة للنهائيات.

سكالوني متفائل

وأشار سكالوني إلى أنه يتوقع مشاركة ميسي في قائمته، مضيفا "الأهم هو أن يحضر ويستمتع بخوض كأس العالم، والتي يُفترض نظريا أن تكون الأخيرة له. نريد أن يستمتع، لأنك لاحقا تفتقد بشدة اللعب في مثل هذه البطولات".

وأكد سكالوني أن ميسي سيكون محاطا بالنواة الأساسية للمنتخب الذي تصدر تصفيات أمريكا الجنوبية ويُعد من أبرز المرشحين للقب.

وأضاف: "معظم اللاعبين الذين نعرفهم جيدا سيشاركون. هذه ستكون التجربة الأخيرة. بعد ذلك سنمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، لكن الفكرة هي الدفع بأكثر التشكيلات اعتيادا بالنسبة لنا".

وشدد على أن أداء الفريق في المباراة السابقة أمام موريتانيا "لا يعكس مستواه الحقيقي"، قائلا: "أنا مقتنع بأن مستوى الفريق ليس ما رأيناه في ذلك اليوم. إذا لاحظنا أن الأداء غير كاف، سنبحث عن خيارات أخرى. لكن اللاعبين يستحقون الثقة".

قائمة أولية للأرجنتين

وقدم سكالوني قائمة أولية من 55 لاعبا للاتحاد الأرجنتيني، على أن تعلن القائمة النهائية المؤلفة من 26 لاعبا نهاية مايو/أيار.

قال: "حددت القائمة بشكل كبير، لكن إذا لم يكن الأداء في المستوى المطلوب، سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان اصطحاب أفضل مجموعة ممكنة. نحن نسعى إلى الاقتراب من الكمال قدر الإمكان".

وتابع: "اللاعبون الموجودون معنا منذ فترة لديهم أفضلية طفيفة لأننا نعرفهم جيدا، لكن عليهم الحفاظ على تلك الأفضلية، والجميع يعلم أن ما حدث في ذلك اليوم (أمام موريتانيا) لا يمكن تكراره".