رياضة|كندا

وداعا للتسلل التقليدي.. أول بلد يبدأ تطبيق "قانون فينغر" الثوري

قانون فينغر الخاص بالتسلل يهدف إلى تعزيز اللعب الهجومي (الجزيرة)
Published On 31/3/2026

حفظ

أعلن الدوري الكندي الممتاز لكرة القدم أنه سيصبح أول بطولة احترافية تجرب رسميا قاعدة التسلل البديل في موسم 2026.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء إن التفسير المعدل، الذي اقترحه مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر ورئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حاليا، يهدف إلى تعزيز اللعب الهجومي وتحسين تدفق وسير المباريات.

تجربة قانون فينغر للتسلل

وبموجب التعديل الجديد، لن يُعتبر المهاجم في وضع تسلل إلا إذا كانت هناك مسافة وفجوة واضحة، أو "مسافة كافية"، بين المهاجم والمدافع، مما يعني أن المهاجم سيكون غير متسلل إذا كان أي جزء من جسده يمكنه تسجيل هدف قانوني على خط واحد مع آخر مدافع أو خلفه.

وقال فينغر: "هذه تجربة مهمة. من خلال اختبار هذا التعديل الجديد في بطولة احترافية، يمكننا فهم تأثيره بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين الوضوح وسلاسة اللعب وتعزيز اللعب الهجومي".

Former Arsenal soccer coach Arsene Wenger poses for photo as he arrives on the red carpet for a welcome reception ahead of the draw for 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Thursday, Dec. 4, 2025.
فينغر أكد أهمية تجربة اختبار التعديل الجديد في بطولة احترافية (أسوشيتد برس)

وأكد الدوري الكندي الممتاز أن التجربة ستُجرى بالتعاون الوثيق مع (فيفا)، الذي سيشرف على إطار البحث والتقييم، بينما يعمل الأخير مع الاتحاد الكندي على إعداد حكام المباريات واللاعبين والأندية.

وقال مفوض الدوري الكندي الممتاز جيمس جونسون: "يتعلق الأمر بوضع الدوري الكندي الممتاز في طليعة الابتكار والمساهمة بشكل ملموس في التطور العالمي للعبة".

وإلى جانب تجربة التسلل، سيجرب الدوري الكندي الممتاز أيضا تدابير صممتها (الفيفا) واعتمدتها المجلس الدولي لكرة القدم، بما في ذلك نظام الدعم بالفيديو لكرة القدم، الذي يهدف إلى تقليل إضاعة الوقت وتحسين فعالية المباريات.

انقسام ورفض

وأحدث مقترح أرسين فينغر، الخاص بتعديل قانون التسلل، انقساما حادا في أعلى مستويات كرة القدم العالمية.

مقترح فينغر الخاص بتعديل قانون التسلل أحدث انقساما حادا في أعلى مستويات كرة القدم العالمية (غيتي)

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" (The Times) البريطانية مؤخرا، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعرب بدعم من الاتحاد الأوروبي (يويفا)، معارضة شديدة لهذا التغيير الذي وصفته بالراديكالي.

إعلان

وجاءت معارضة يويفا واتحاد الكرة الإنجليزي، في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن ترحيبه بالمقترح، معتبرا أنه يجعل اللعبة أكثر إثارة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان