وداعا للتسلل التقليدي.. أول بلد يبدأ تطبيق "قانون فينغر" الثوري

أعلن الدوري الكندي الممتاز لكرة القدم أنه سيصبح أول بطولة احترافية تجرب رسميا قاعدة التسلل البديل في موسم 2026.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء إن التفسير المعدل، الذي اقترحه مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر ورئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حاليا، يهدف إلى تعزيز اللعب الهجومي وتحسين تدفق وسير المباريات.

تجربة قانون فينغر للتسلل

وبموجب التعديل الجديد، لن يُعتبر المهاجم في وضع تسلل إلا إذا كانت هناك مسافة وفجوة واضحة، أو "مسافة كافية"، بين المهاجم والمدافع، مما يعني أن المهاجم سيكون غير متسلل إذا كان أي جزء من جسده يمكنه تسجيل هدف قانوني على خط واحد مع آخر مدافع أو خلفه.

وقال فينغر: "هذه تجربة مهمة. من خلال اختبار هذا التعديل الجديد في بطولة احترافية، يمكننا فهم تأثيره بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين الوضوح وسلاسة اللعب وتعزيز اللعب الهجومي".

وأكد الدوري الكندي الممتاز أن التجربة ستُجرى بالتعاون الوثيق مع (فيفا)، الذي سيشرف على إطار البحث والتقييم، بينما يعمل الأخير مع الاتحاد الكندي على إعداد حكام المباريات واللاعبين والأندية.

وقال مفوض الدوري الكندي الممتاز جيمس جونسون: "يتعلق الأمر بوضع الدوري الكندي الممتاز في طليعة الابتكار والمساهمة بشكل ملموس في التطور العالمي للعبة".

وإلى جانب تجربة التسلل، سيجرب الدوري الكندي الممتاز أيضا تدابير صممتها (الفيفا) واعتمدتها المجلس الدولي لكرة القدم، بما في ذلك نظام الدعم بالفيديو لكرة القدم، الذي يهدف إلى تقليل إضاعة الوقت وتحسين فعالية المباريات.

انقسام ورفض

وأحدث مقترح أرسين فينغر، الخاص بتعديل قانون التسلل، انقساما حادا في أعلى مستويات كرة القدم العالمية.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" (The Times) البريطانية مؤخرا، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعرب بدعم من الاتحاد الأوروبي (يويفا)، معارضة شديدة لهذا التغيير الذي وصفته بالراديكالي.

وجاءت معارضة يويفا واتحاد الكرة الإنجليزي، في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن ترحيبه بالمقترح، معتبرا أنه يجعل اللعبة أكثر إثارة.