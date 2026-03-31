أليو ديانغ يرفض تجديد عقده مع الأهلي مفضلا الانتقال لإسبانيا

يستعد المالي أليو ديانغ، لاعب وسط فريق الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم، لبدء فصل جديد في مسيرته مع الساحرة المستديرة، بعد انضمامه لفريق فالنسيا الإسباني لكرة القدم، في صفقة انتقال حر، حسبما أفادت تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء.

وكشفت الصحافة المصرية وموقع (أفريكان سوكر) الإلكتروني، أن ديانغ استكمل إجراءات انتقاله في الساعات الأخيرة من مساء أمس الاثنين، حيث حصل النادي الغاليسي على توقيعه إلكترونيا لمدة ثلاث سنوات.

وبذلك، انتهت فعليا آمال الأهلي في تمديد عقد ديانغ، رغم محاولات مسؤولي نادي القرن في أفريقيا لإقناع اللاعب بالتجديد.

ويعتبر ديانغ ركيزة أساسية في صفوف الأهلي منذ انضمامه للفريق عام 2019 قادما من نادي المولودية الجزائري، حيث رسخ مكانته كلاعب أساسي في خط الوسط.

كما قضى ديانغ الموسم الماضي معارا لنادي الخلود السعودي خلال فترة تدريب المدرب السويسري مارسيل كولر.

وشارك ديانغ هذا الموسم في 31 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، أحرز خلالها هدفا واحدا في مرمى يانغ أفريكانز التنزاني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد ديانغ (26 عاما) حاليا في مهمة دولية مع منتخب بلاده، حيث يستعد للمشاركة في مباراة ودية ضد روسيا، في وقت لاحق من مساء اليوم.