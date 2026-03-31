إيقاف لاعب جزائري 8 مباريات بسبب "تصرفات غير لائقة"

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف أيوب عبد اللاوي قائد مولودية الجزائر وبلال بوكرشاوي لاعب شباب بلوزداد ثماني وثلاث مباريات على التوالي.

وقالت الرابطة في بيان عبر موقعها على الإنترنت "بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة في الملف التأديبي، وتقارير مراقبي المباراة والاستماع إلى اللاعبين".

وأضافت "كذلك بعد استعمال الوسائل السمعية البصرية طبقا للمادة 3/5 من قانون الانضباط. تقرر إيقاف أيوب عبد اللاوي قائد مولودية الجزائر ثماني مباريات منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مئة ألف دينار (نحو 750.55 دولارا) بأثر فوري وإيقاف بوكرشاوي ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف دينار (نحو 375.28 دولارا)".

ونشب شجار بين الثنائي عبد اللاوي وبوكرشاوي عقب صفارة نهاية مباراة القمة التي حسمها المولودية 1-صفر يوم الأربعاء الماضي في مباراة مؤجلة من الدوري ليطرد الحكم اللاعبين الاثنين.

وجاءت عقوبة عبد اللاوي أشد لارتكابه مخالفة السب والقيام بتصرفات غير لائقة أثناء الشجار.

كما قررت اللجنة إيقاف محمد أمين شربيتي المعد البدني لفريق مولودية البيض ستة أشهر منها ثلاثة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 40 ألف دينار (نحو 300.22 دولار)، وكذلك إيقاف طارق حاج عدلان مساعد مدرب اتحاد العاصمة لمدة شهر وغرامة مئة ألف دينار (نحو 750.55 دولارا).