سوريا تحقق العلامة الكاملة وطاجيكستان وتايلاند تتأهلان لكأس آسيا 2027

حققت سوريا العلامة الكاملة في مجموعتها بالدور ⁠النهائي من ⁠تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 المقررة في السعودية، إذ حققت انتصارها السادس بالفوز 5-1 على ⁠أفغانستان اليوم الثلاثاء، بينما حسمت طاجيكستان وتايلاند تأهلهما إلى النهائيات اليوم.

وكانت سوريا حجزت مقعدها في النهائيات في ⁠وقت سابق بالفعل لكنها واصلت توهجها وحققت الفوز اليوم في استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة لتتربع على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 18 نقطة.

وتقدم المنتخب السوري بهدف ‌مبكر سجله محمد الصلخدي في الدقيقة الخامسة ثم تعادلت أفغانستان بهدف سجله علي رضا بناهي في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، أمطرت سوريا شباك أفغانستان بأربعة أهداف سجلها محمد المصطفى في الدقيقتين 58 و82 ومحمد الحلاق في الدقيقة 63 ومحمود الأسود في الدقيقة الأولى ⁠من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وحجز ⁠منتخبا طاجيكستان وتايلاند مقعديهما في كأس آسيا بعدما تصدرا مجموعتيهما في الدور النهائي اليوم.

طاجيكستان وتايلاند تتأهلان لكأس آسيا 2027

وانتزعت طاجيكستان صدارة المجموعة الأولى بعدما قلبت تأخرها بهدف إلى ⁠التعادل 1-1 مع الفلبين، وتفوقت عليها بفارق الأهداف بعد أن رفع كل ⁠من المنتخبين رصيده إلى 14 نقطة.

وانتزعت ⁠تايلاند صدارة المجموعة الرابعة بعدما تغلبت 2-1 على تركمانستان.

وإلى جانب سوريا وطاجيكستان وتايلاند، تأهل للنهائيات من الدور النهائي الذي يشمل ست مجموعات، سنغافورة (المجموعة ‌الثالثة) وفيتنام (المجموعة السادسة)، وقد انضموا بذلك إلى 18 منتخبا تأهلوا من التصفيات الآسيوية المؤهلة أيضا لكاس العالم.

أما بطاقة التأهل ‌عن ‌المجموعة الثانية، فسيتم حسمها في يونيو/حزيران عندما يتنافس منتخبا لبنان واليمن على صدارة المجموعة.