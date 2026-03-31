إنفانتينو يتمسك بموقفه من مشاركة إيران في كأس العالم

طالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إيران بالمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف، على الرغم من الصراع الدائر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

صرح إنفانتينو في مقابلة مع قناة مكسيكية: "نريد أن تلعب إيران، وستلعب إيران في كأس العالم، لا توجد خطة بديلة، بل الخطة الأولى فقط".

وأضاف: "إيران تمثل شعبها، سواء المقيمين في البلاد أو خارجها".

ولا يرغب المنتخب الإيراني في خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة، كما كان مقررا، بل في المكسيك بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

غموض الفيفا

ويبقى موقف (فيفا) غامضاً بشأن إمكانية قبول هذا الطلب أو الاستجابة له، بينما أكد إنفانتينو أن الاتحاد الدولي يريد ضمان مشاركة إيران في كأس العالم وسط أفضل الظروف الممكنة.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي: "لكن الوضع معقد للغاية".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج قال مؤخرا إن منتخب بلاده سيقاطع الولايات المتحدة، لكنه لن يقاطع كأس العالم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

اقتراح إيراني

وفي وقت سابق، اقترحت إيران نقل مبارياتها في كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة إلى المكسيك بسبب الحرب الجارية حاليا في الشرق الأوسط.

وقال أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إنهم قد يدرسون المقترح مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال دونيامالي: "آمل أن تهيأ الظروف حتى يتمكن أبناؤنا من المشاركة في كأس العالم في نهاية المطاف".

وأضاف: "من المهم الاستخدام الدقيق لجميع الجوانب الرياضية لضمان استمرار إمكانية المشاركة.. وتم التواصل مع فيفا للتعليق".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيراني مع بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في مرحلة المجموعات، حيث تقام المباريات الثلاث في الولايات المتحدة، التي تستضيف البطولة بالمشاركة مع المكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026.