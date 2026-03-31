رئيس الفيفا يحسم جدل لعب إيران على الأراضي الأمريكية في كأس العالم 2026

حسم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جاني إنفانتينو، الجدل القائم حول مكان إقامة مباريات المنتخب الإيراني في مونديال 2026، مؤكدا التزام الاتحاد بالجدول الأصلي والقرعة التي وضعت مباريات إيران على الأراضي الأمريكية، مجهضا بذلك المحاولات الإيرانية لنقل مقر مبارياتها إلى الجارة المكسيك.

تأتي هذه التأكيدات بعد أسابيع من التكهنات والضغوط الدبلوماسية التي طالبت بنقل مباريات إيران إلى المكسيك (الشريك في الاستضافة).

تصريحات حاسمة من قلب الحدث

جاءت تصريحات إنفانتينو في حديث مقتضب لوكالة الأنباء الفرنسية خلال استراحة شوطي المباراة الودية التي جمعت بين إيران وكوستاريكا (والتي انتهت بفوز ساحق لإيران 5-0) قرب مدينة أنطاليا التركية. وقال إنفانتينو بلهجة حازمة: "ستُقام المباريات حيث يجب أن تُقام، وفقا لنتائج القرعة. كرة القدم وجدت لتوحيد الشعوب، والملاعب الأمريكية ستستقبل المنتخب الإيراني كما هو مقرر".

تأتي تصريحات إنفانتينو ردا على تحركات دبلوماسية ورياضية مكثفة قادتها طهران في الأسابيع الأخيرة. حيث تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الفيفا لنقل مباريات الدور الأول للمجموعة السابعة من مدينتي لوس أنجلوس وسياتل الأمريكيتين إلى الملاعب المكسيكية، مستندا إلى الحجج التالية:

ضمانات أمنية: أبدت طهران مخاوفها من تعرض بعثتها لمضايقات سياسية أو احتجاجات ميدانية في المدن الأمريكية التي تضم جاليات معارضة ضخمة، معتبرة أن البيئة في المكسيك ستكون "أكثر حيادا وأمانا".

تعقيدات التأشيرات: طالبت إيران بضمانات قاطعة لدخول جميع الوفد الإداري والفني دون عوائق سياسية، وهو ما دفعها لاقتراح المكسيك لأنها بديل "أقل تعقيدا" من الناحية البيروقراطية والأمنية.

مباريات إيران في المونديال

بحسب الروزنامة التي أقرها الفيفا، سيبدأ المنتخب الإيراني مشواره في المجموعة السابعة (G) من الأراضي الأمريكية:

إعلان