قبل 72 يوما من المونديال.. غانا تقيل مدربها وتبحث عن خليفته في السودان

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم الثلاثاء انفصاله عن مدرب المنتخب الأول أوتو أدو، قبل 72 يوما من انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

جاء القرار بعد ساعات قليلة من هزيمة غانا 2-1 أمام ألمانيا في شتوتغارت، وذلك خلال استعداداتها للنهائيات التي ستقام في أمريكا الشمالية الصيف المقبل. كما خسرت غانا أيضا بنتيجة 5-1 في النمسا يوم الجمعة.

إقالة مدرب منتخب غانا

وقال الاتحاد في بيان: "انفصل الاتحاد الغاني لكرة القدم عن مدرب المنتخب الوطني الأول للرجال النجوم السوداء (غانا) أوتو أدو بأثر فوري".

وفشل لاعب بروسيا دورتموند السابق أدو، الذي عُين في مارس/آذار 2024 في ولاية ثانية، في قيادة غانا للتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025 على الرغم من وجود لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز أنطوان سيمينيو ومحمد قدوس في تشكيلته.

وفاز المدرب المولود في ألمانيا في ثماني مباريات وخسر تسع مرات في 22 مباراة تولى فيها مسؤولية المنتخب القادم من غرب أفريقيا.

وسبق لأوتو أدو (50 عاما) قيادة منتخب غانا في كأس العالم 2022، بعد أن عمل سابقا مساعدا للمدرب ميلوفان راييفاتس.

وحققت غانا فوزا بنتيجة 3–2 على كوريا الجنوبية في قطر، لكنها ودعت البطولة من دور المجموعات بعد خسارتين أمام البرتغال وأوروغواي.

وتقع غانا، التي وصلت إلى كأس العالم للمرة الخامسة، في المجموعة 12 إلى جانب كرواتيا وإنجلترا وبنما.

أبياه مرشح لقيادة غانا

وبحسب تقارير محلية فإن الاتحاد الغاني لكرة القدم بدأ البحث عن خليفة لأدو، مشيرة إلى أن الخيار الأبرز حاليا هو المدرب السابق لـ"النجوم السوداء" كواسي أبياه، والذي يقود منتخب السودان في الوقت الراهن.

وقاد أبياه منتخب غانا في كأس العالم 2014 خلال فترته الأولى معه، وعاد للإشراف عليه مجددا بين عامي 2017 و2020، ويتواجد مع المنتخب السوداني منذ عام 2023.