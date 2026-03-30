75 بالمئة من جماهير البريميرليغ ترفض تقنية الفيديو ورابطة الدوري الإنجليزي ترد

⁠أظهر استطلاع رأي أجرته ⁠رابطة مشجعي كرة القدم أن أكثر من 75 بالمئة من مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز لا يؤيدون استمرار الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وقالت ⁠الرابطة إن الاستطلاع أُجري عبر الإنترنت في الفترة من 26 فبراير/شباط إلى 23 مارس/آذار الحالي، وشارك فيه نحو 8000 مشجع من أندية الدوري الممتاز.

وأظهرت ⁠النتائج أن 75.7 بالمئة لا يؤيدون استخدام تقنية حكم الفيديو في كرة القدم فيما قال 91.7 بالمئة إن تقنية الفيديو قد ألغت الاحتفالات العفوية التي تصاحب تسجيل الأهداف.

وقال توماس كونكانون مدير شبكة الدوري الإنجليزي الممتاز في الرابطة "تدعم هذه النتائج الاستطلاع السابق الذي ‌أجرته الرابطة عام 2021 عندما أعرب المشجعون عن مخاوفهم بشأن إدخال هذه التقنية".

وأضاف "أرسلنا نتائج الاستطلاع لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة حكام كرة القدم في إنجلترا ونتطلع إلى مناقشة النتائج معهم".

رابطة الدوري الإنجليزي ترد

وفي ردها على ذلك، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن تقنية الفيديو قادت إلى نتائج أكثر دقة وأقل إرباكا مقارنة بالمسابقات الأوروبية الأخرى.

وقال المتحدث باسم الدوري الممتاز في بيان "في المواسم الأخيرة، تم تسجيل نحو مئة حالة ⁠صحيحة لقرارات تقنية حكم الفيديو المساعد في كل موسم-وهي ⁠حالات كان من الممكن خلالها احتساب أهداف أو إلغاؤها بشكل خاطيء أو حالات طرد أو إغفال احتساب ركلات جزاء صحيحة أو احتساب أخرى خاطئة".

وأضاف "يطبق الدوري الممتاز معيارا عاليا لتدخل تقنية الفيديو مع إعطاء ⁠الأولوية لقرار الحكم. نتيجة لذلك، فإن تقنية حكم الفيديو المساعد أقل تدخلا في المباريات مقارنة ببطولات الدوري الأوروبية الأخرى بما ⁠فيها دوري أبطال أوروبا حيث تتدخل تقنية الفيديو ⁠ضعف عدد مرات التدخل في الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبا".

وأضاف البيان أن تطوير استخدام تقنية الفيديو لا يزال محورا رئيسيا للدوري ورابطة الحكام، وأنه الدوري الممتاز سيستمر في التواصل مع الأطراف المعنية كجزء من جهوده ‌لتحسين هذه التقنية.

وتابع البيان "في إطار الحوار المستمر مع الجماهير، تشير أبحاث الدوري الممتاز إلى أن الجماهير تؤيد إلى حد كبير الإبقاء على تقنية الفيديو لكن مع ‌تحسين ‌طريقة استخدامها".

وصوتت أندية الدوري الممتاز لصالح الإبقاء على تقنية الفيديو في يونيو/حزيران 2024 رغم الانتقادات الشديدة الموجهة إلى نظام التحكيم المدعوم تكنولوجيا.