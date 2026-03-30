"حتى لا يخفت مثل ميسي".. إبراهيم حسن ينصح صلاح باختيار فريق أوروبي أو سعودي

قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر إنه ⁠لا يفضل ⁠أن ينتقل الهداف محمد صلاح إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم حتى لا يخفت بريقه مثل ليونيل ميسي، بعدما أعلن ⁠نجم ليفربول رحيله عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم.

ولم يحدد صلاح (33 عاما) بعد وجهته المقبلة بعدما قرر ⁠الانفصال عن ليفربول بعد تسع سنوات ناجحة مع الفريق ساعده فيها على الفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي إلى جانب تحقيق لقب في دوري أبطال أوروبا، لكن حسن يعتقد أن خطوته المقبلة من الأفضل ‌أن تكون في مسابقات الدوري بقارة أوروبا.

"حتى لا يخفت مثل ميسي"

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية إن "صلاح يعلم جيدا ماذا يريد… بالتأكيد لن يتخذ خطوته المقبلة بعشوائية. بالنسبة لي أفضل أن يستمر في أوروبا… أستمع عن تلقيه لعروض من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومن الدوري الإيطالي".

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق "(الانتقال) إلى الدوري الأمريكي؟ سيكون بعيدا للغاية عن الأنظار، ⁠لست مقتنعا (بفكرة اللعب) في الدوري الأمريكي، لن ⁠تتذكر صلاح مثلما لا أتذكر ميسي الآن، لا أبحث حتى عن مشاهدته".

وبعد رحلة حافلة بالألقاب مع برشلونة وباريس سان جيرمان، انتقل قائد الأرجنتين ميسي (38 عاما) ⁠إلى إنتر ميامي عام 2023 بعد أشهر من الفوز بكأس العالم 2022، وسرعان ما أصبح ⁠الهداف التاريخي للنادي الأمريكي.

إبراهيم حسن ينصح صلاح باختيار فريق أوروبي أو سعودي

وأوضح حسن أن خطوة ⁠اللعب في الدوري السعودي ستكون مناسبة لصلاح إذا قرر عدم الاستمرار في أوروبا.

وقال الظهير الأيمن السابق لمنتخب مصر "إذا لم يحصل على عروض من أوروبا، فسيكون من ‌الجيد انتقاله إلى الدوري السعودي، الذي يلعب فيه أسماء كبرى مثل كريستيانو (رونالدو)".

وغاب صلاح عن معسكر منتخب مصر الحالي بسبب ‌الإصابة.

وتلعب ‌مصر وديا أمام إسبانيا في برشلونة غدا الثلاثاء، بعدما فازت 4-صفر على السعودية في جدة يوم الجمعة.