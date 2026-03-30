بعد رحلة تعافي في مدريد.. متى يعود رونالدو لقيادة هجوم النصر؟

كشف تقرير سعودي عن موعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر للمشاركة مع فريقه في المباريات القادمة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرتغالي كارلوس ميغيل طبيب النصر منح مواطنه رونالدو بالفعل الضوء الأخضر لدخول التدريبات، رفقة زميله السنغالي ساديو ماني.

وبات بإمكان جورجي جيسوس مدرب النصر الاعتماد على رونالدو وماني بعد أن أنهيا برنامجهما التأهيلي خلال الفترة الماضية.

وخضع رونالدو (41 عاما) لبرنامج تأهيلي في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يعود إلى الرياض في الأيام القليلة الماضية لمواصلة مرحلة التعافي في عيادة النصر.

وشددت الصحيفة على أن رونالدو سيكون متاحا للنصر في مباراة الفريق المقبلة ضد النجمة في دوري روشن السعودي، إذا قرر جيسوس الدفع به.

وكان رونالدو قد تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية عقب نهاية مباراة النصر والفيحاء ضمن الجولة الـ 24 من الدوري السعودي، أجبرته على الغياب عن مباراتي نيوم والخليج في الجولتين التاليتين.

مباراة النصر والنجمة

ويستضيف النصر يوم الجمعة المقبل ضيفه النجمة على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال الثاني، و5 عن أهلي جدة صاحب المركز الثالث، وذلك قبل 8 جولات من النهاية.

وشارك رونالدو مع النصر هذا الموسم في 26 مباراة بكل البطولات، ساهم خلالها بـ26 هدفا (سجل 22 وقدّم 4 تمريرات حاسمة) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

غياب رونالدو عن البرتغال

ويغيب رونالدو عن منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي الحالية التي لعب فيها فريقه ضد المكسيك (0-0)، وبعدها سيواجه المنتخب الأمريكي فجر الأربعاء المقبل.

ويعمل النجم البرتغالي جاهدا على استعادة جاهزيته البدنية والفنية من أجل المشاركة مع البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوقعت قرعة المونديال منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب أوزباكستان وكولومبيا والمتأهل من المسار الأول للملحق العالمي بين جامايكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.