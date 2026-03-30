بعد رحلة تعافي في مدريد.. متى يعود رونالدو لقيادة هجوم النصر؟

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Ahli v Al Nassr - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - January 2, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo in action REUTERS/Stringer
رونالدو تعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في مباريات النصر (رويترز)
Published On 30/3/2026
آخر تحديث: 19:48 (توقيت مكة)

كشف تقرير سعودي عن موعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر للمشاركة مع فريقه في المباريات القادمة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرتغالي كارلوس ميغيل طبيب النصر منح مواطنه رونالدو بالفعل الضوء الأخضر لدخول التدريبات، رفقة زميله السنغالي ساديو ماني.

وبات بإمكان جورجي جيسوس مدرب النصر الاعتماد على رونالدو وماني بعد أن أنهيا برنامجهما التأهيلي خلال الفترة الماضية.

وخضع رونالدو (41 عاما) لبرنامج تأهيلي في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يعود إلى الرياض في الأيام القليلة الماضية لمواصلة مرحلة التعافي في عيادة النصر.

وشددت الصحيفة على أن رونالدو سيكون متاحا للنصر في مباراة الفريق المقبلة ضد النجمة في دوري روشن السعودي، إذا قرر جيسوس الدفع به.

وكان رونالدو قد تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية عقب نهاية مباراة النصر والفيحاء ضمن الجولة الـ 24 من الدوري السعودي، أجبرته على الغياب عن مباراتي نيوم والخليج في الجولتين التاليتين.

مباراة النصر والنجمة

ويستضيف النصر يوم الجمعة المقبل ضيفه النجمة على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال الثاني، و5 عن أهلي جدة صاحب المركز الثالث، وذلك قبل 8 جولات من النهاية.

BURAYDAH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 25: Sadio Mane of Al Nassr celebrates with teammate Cristiano Ronaldo after scoring the 4th goal during the Saudi Pro League match between Al Najmah and Al Nassr at King Abdullah Sport City Stadium on February 25, 2026 in Buraydah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
رونالدو شارك مع النصر هذا الموسم في 26 مباراة سجل فيها 22 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة (غيتي)

وشارك رونالدو مع النصر هذا الموسم في 26 مباراة بكل البطولات، ساهم خلالها بـ26 هدفا (سجل 22 وقدّم 4 تمريرات حاسمة) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

غياب رونالدو عن البرتغال

ويغيب رونالدو عن منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي الحالية التي لعب فيها فريقه ضد المكسيك (0-0)، وبعدها سيواجه المنتخب الأمريكي فجر الأربعاء المقبل.

ويعمل النجم البرتغالي جاهدا على استعادة جاهزيته البدنية والفنية من أجل المشاركة مع البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوقعت قرعة المونديال منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب أوزباكستان وكولومبيا والمتأهل من المسار الأول للملحق العالمي بين جامايكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

المصدر: الصحافة السعودية

