بعد الحكم الفرنسي.. ملعب البوسنة يثير ذعر منتخب إيطاليا

يشعر لاعبو منتخب إيطاليا بقلق بالغ من حالة أرضية الملعب الذي يستضيف المباراة الحاسمة ضد البوسنة والهرسك، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتحل إيطاليا -بطلة العالم 4 مرات- غدا الثلاثاء ضيفة ثقيلة على البوسنة والهرسك م، في نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال القادم.

ملعب البوسنة يقلق منتخب إيطاليا

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن ظروف أرضية الملعب الذي يستضيف المواجهة، ليست مثالية، مشيرة إلى أن لاعبي "الآزوري" سيجرون اليوم جولة لتفقد حالته.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو أرضية الملعب مرقطة والعشب غير متجانس، وعليه يتعين على لاعبي المنتخب الإيطالي التأقلم مع هذا العامل.

وتسبب تساقط الثلوج في الأسابيع السابقة بسوء أرضية ملعب بيلينو بولي، ما دفع مسؤوليه إلى إعادة زراعة أرضيته بالكامل من العشب الطبيعي.

وقالت الصحيفة "نتيجة لذلك أصبح الملعب مرقطا، أي بمناطق خضراء فاتحة وأخرى داكنة، ما يعني أن العشب غير متجانس".

وأضافت "ربما يتم حل المشكلة بطبقة من الطلاء الخاصة بالملاعب العشبية"، مشيرة إلى عدم قيام أي من الفريقين بإجراء الحصة التدريبية الأخيرة على الملعب المذكور.

وتساءلت عما إذا كانت أرضية الملعب ستشكّل ما وصفته "بخطر إضافي" على لاعبي المنتخب الإيطالي، الذين يتعين عليهم التأقلم مع "تفصيل صغير قد يكون له تأثير كبير".

ذكريات مؤلمة

وعين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الفرنسي كليمان توربان حكما لمباراة البوسنة والهرسك وإيطاليا، ليعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة لخروج إيطاليا من البطولة أمام مقدونيا الشمالية في مارس/آذار 2022.

ويرتبط اسم الحكم توربان لدى جماهير "الآزوري" بذكريات "ليلة السقوط" المهينة في 24 مارس/آذار 2022.

حينها، كان الحكم الفرنسي هو الشاهد على إقصاء إيطاليا من نصف نهائي الملحق المؤهل لمونديال 2022 أمام مقدونيا الشمالية بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع سجله ألكسندر ترايكوفسكي، وهي المباراة التي حرمت بطل العالم 4 مرات من التواجد العالمي للمرة الثانية تواليا.

موعد مباراة البوسنة وإيطاليا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الدوحة، 20:45 بتوقيت القاهرة، وبالإمكان مشاهدتها عبر قناة بي إن سبورت 1 (beIN Sports 1).

وكان منتخب إيطاليا قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على إيرلندا الشمالية 2-0، فيما حققت البوسنة والهرسك الأمر ذاته على حساب ويلز (4-2) بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

وسيلتحق الفائز من إيطاليا والبوسنة والهرسك بفرق المجموعة الثانية بكأس العالم التي تضم منتخبات كندا (إحدى الدول المضيفة)، قطر وسويسرا.