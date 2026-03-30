مباراة مصر ضد إسبانيا الودية.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يحتضن ملعب "كورنيلا آل برات"، مساء الثلاثاء، قمة كروية تجمع بين المنتخب الإسباني ونظيره المصري، في مواجهة تتجاوز طابعها الودي لتصبح اختباراً حقيقياً لمنظومة لويس دي لا فوينتي وجسارة كتيبة حسام حسن قبل شد الرحال إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإسباني اللقاء وهو في أوج عطائه الفني، حيث حقق 7 انتصارات متتالية، آخرها الثلاثية النظيفة في شباك صربيا.

في المقابل، يصل المنتخب المصري إلى مدريد مثقلاً بطموحات كبيرة بعد اكتساحه للمنتخب السعودي برباعية، مؤكداً تطور القوة الهجومية في عهد "العميد" حسام حسن، رغم غياب النجم الأول محمد صلاح للإصابة.

موعد مباراة مصر ضد إسبانيا الودية

تقام المباراة يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار على ملعب "كورنيلا آل برات" في إسبانيا.

وتنطلق مباراة إسبانيا ومصر في تمام الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت مصر، الثامنة (20:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، العاشرة (22:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إسبانيا

قناة On Sport 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

أهمية المباراة

يسعى المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، إلى الحفاظ على زخمه قبل انطلاق كأس العالم 2026 عندما يستضيف منتخب مصر الذي سيعبر المحيط الأطلسي أيضاً بعد ثلاثة أشهر.

ويتطلع "لاروخا" إلى تجاوز عقدة الماضي بعد أن فشل في تجاوز دور الـ16 في أي من النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم.

وفاز رجال المدرب لويس دي لا فوينتي في ست من آخر سبع مباريات دولية (تعادل في واحدة) بعد فوزهم على صربيا 3-0 مساء الجمعة.

وبفوزهم في جميع المباريات الست دون أن تهتز شباكهم، وبفارق هدفين أو أكثر، تُظهر إسبانيا براعةً واضحةً في الدفاع والهجوم.

بدوره حقق المنتخب المصري فوزا ساحقا ضد المنتخب السعودي بنتيجة 4-0 في جدة.

ويخوض "الفراعنة" مواجهة الثلاثاء منقوصين من نجمهم محمد صلاح، في مواجهة اعتبرها المدير الرياضي للمنتخب إبراهيم حسن "فرصة لتخلص اللاعبين من الرهبة في المواجهات ضد منافسين من العيار الكبير".

وقال: "نواجه إسبانيا وهي بطلة أوروبا في مباراة تاريخية لنا، والهدف هو اكتشاف المزيد من الخبرات وإزالة الرهبة عن اللاعبين في مواجهة المنتخبات الكبرى في العالم. لم نتردد في الموافقة على خوض المباراة أمام منتخب بين الأقوى في العالم حالياً ونرى أنّ هذا الأمر مفيد للغاية لنا".

تشكيلة مصر المتوقعة أمام إسبانيا

شوبير؛ هاني، إبراهيم، فتحي، فتوح؛ عاشور، عطية؛ عيسى، زيزو، تريزيغيه؛ مرموش.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام مصر

سيمون؛ يورينتي، لابورت، هويسن، كوكوريا، رودري؛ بيدري، لامين جمال؛ أولمو، أويارزابال، فيران توريس.