مباراة المغرب وباراغواي الودية.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

خوض المنتخب المغربي مباراته الودية الثانية أمام منتخب باراغواي ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وخاض المغرب مباراة ودية أمام الإكوادور يوم الجمعة الماضي في مدريد وانتهت بالتعادل 1-1، وفازت باراغواي على اليونان بهدف دون رد.

ومثّلت مواجهة الإكوادور أول مباراة لمحمد وهبي مدربا للمغرب بعد رحيل وليد الركراكي، الذي كانت مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال.

موعد المباراة الودية بين المغرب وباراغواي

تقام مباراة المغرب وباراغواي الودية الثلاثاء الموافق 31 مارس/آذار عام 2026، على ملعب بوليرت ديليليس.

وستنطلق مباراة المغرب ضد باراغواي الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب وتونس.

قنوات البث المجاني لمباراة المغرب وباراغواي

المغربية الرياضية

ولم يهزم المغرب منذ أغسطس/آب عام 2025، حيث لعب 24 مباراة في تلك الفترة (22 فوزا، 3 تعادلات)، وسيسعى إلى نقل هذا الزخم إلى كأس العالم في يونيو/حزيران. ويفتتح المغرب مشواره في المونديال بمواجهة البرازيل تليها مواجهتا اسكتلندا وهايتي.

بعد تحقيق المركز الرابع التاريخي في كأس العالم السابقة، لا تزال التوقعات عالية بالنسبة للمغرب، الذي بنى سمعة طيبة في السنوات الأخيرة، وهو ما ينعكس في احتلاله المركز الثامن الحالي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) العالمي، وهو أعلى مركز له على الإطلاق.

أما باراغواي، فتحتل المركز 38 في التصنيف العالمي، وهي تعيد بناء سمعتها تدريجيا، بعد أن ضمنت مكانا في كأس العالم لأول مرة منذ وصولها إلى ربع النهائي في عام 2010.

وقد أوقعت القرعة منتخب باراغواي في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة المضيفة وأستراليا والفائز في المسار الثالث من الملحق الأوروبي لكرة القدم.

التشكيلة المحتملة لمنتخب المغرب

بونو؛ حكيمي، ديوب، شادي رياض، صلاح الدين؛ العيناوي، المرابط؛ الزلزولي، الخنوس، دياز؛ سايباري.

التشكيلة المحتملة لمنتخب باراغواي

أولفيرا؛ بينيتيز، جيه غوميز، ألديريتي، ألونسو؛ بوباديلا، روميرو، دي غوميز؛ إنسيسو، سانابريا، ألميرون.