مباراة الأردن ضد نيجيريا الودية.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

سيكون الأردن الذي سيخوض غمار العرس العالمي للمرة الأولى في تاريخه، أمام اختبار حقيقي في أنطاليا التركية أمام نيجيريا الغائبة الأبرز عن المونديال لكنها بلغت دور الأربعة في أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب.

وفرط الأردن في تقدم بهدفين أمام كوستاريكا وسقط في التعادل 2-2.

وشدد مدربه المغرب جمال السلامي عقب المباراة على أهمية الثقة والطموح، داعيا لاعبيه للاقتداء بما حققه منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، قائلا إن المفاجآت تبقى واردة في البطولات الكبرى، وأن بلوغ المغرب نصف النهائي يمنح دفعة معنوية لباقي المنتخبات الطموحة.

وأضاف: "نحضر خطوة بخطوة، ونخوض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة لاكتساب الخبرة، وهدفنا أن نفاجئ الجميع في كأس العالم".

موعد المباراة الودية بين الأردن ونيجيريا

تقام مباراة الأردن ضد نيجيريا استعداداً لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 31 آذار/مارس الحالي.

وتنطلق مباراة الأردن ضد نيجيريا على الساعة 19:30 مساء بتوقيت مصر و20:30 مساء بتوقيت الأردن ولبنان والسعودية وقطر والساعة 21:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

سبق للأردن أن واجه نيجيريا مرتين في مباريات ودية، حيث حقق كلا الفريقين فوزًا واحدًا لكل منهما، بما في ذلك فوز 1-0 لصالح فريق "النشامى" في آخر لقاء بينهما في عام 2013.

وسيتواجه زملاء موسى التعمري مع كولومبيا في 7 حزيران/يونيو في مدينة سان دييغو، قبل السفر إلى بورتلاند حيث مقر إقامته.

ويلعب الأردن ضمن المجموعة العاشرة مع الأرجنتين والجزائر والنمسا.

التشكيلة المحتملة للأردن

أبو ليلى؛ نصيب، العرب، أبو الدهب؛ عساف، الروابدة، أبو طه، حشيش؛ التعمري، فيصل، الفاخوري.

التشكيلة المحتملة لنيجيريا

أوكوي؛ أوساي صموئيل، نوايو، فرنانديز، سانوسي؛ أونيديكا، إيوبي؛ تشوكويزي، أونيكا، لوكمان؛ أكور.