عرض قميص "تصدي القرن" للبيع في المزاد بمبلغ ضخم

من المتوقع أن يُباع القميص الشهير الذي ارتداه حارس المرمى الإنجليزي الراحل غوردون بانكس ضد البرازيل في مونديال 1970 بمبلغ كبير.

وسيُعرض قميص بانكس صاحب التصدي "المذهل" لرأسية الجوهرة السمراء بيليه والذي وُصف بأنه "تصدي القرن" في مزاد علني تقيمه دار "بادز" (Budds) البريطانية للمزادات والمتخصصة في بيع المقتنيات والتحف الرياضية، في يونيو/حزيران القادم.

وارتدى بانكس القميص المذكور في مباراة بدور المجموعات لمونديال المكسيك 1970، ضد البرازيل التي تُوجت لاحقا بالبطولة، وخسر "الأسود الثلاثة" تلك المباراة بهدف دون رد.

وفيها قام بانكس -الذي توفي في فبراير/شباط 2019 عن عمر 81 عاما- بتصد مذهل حيث أبعد رأسية منخفضة من بيليه بطريقة خُلّدت في تاريخ كأس العالم خاصة، وكرة القدم على وجه العموم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية فإن ذلك القميص الأزرق سيُباع بمبلغ يتراوح بين 200 و300 ألف جنيه إسترليني (نحو 254 و381 ألف دولار).

وأضافت "قد يحقق القميص مبلغا أكبر من القميص الذي ارتداه بيليه في نهائي كأس العالم 1970 الذي بيع بحوالي 158 ألف جنيه إسترليني (نحو 201 ألف دولار) في مزاد كريستيز عام 2002".

ووصف ديفيد كونفري أحد مسؤولي دار بادز القميص بالقول إنه "رمزي وأيقوني".

وأضاف "في تلك المباراة فقط ارتدى بانكس القميص الأزرق لأنها كانت ضد البرازيل، لكنه ارتدى في الأخرى القميص الأصفر".

وفي المزاد نفسه، ستُعرض الميدالية الذهبية التي نالها بانكس بعد فوزه مع "الأسود الثلاثة" بكأس العالم 1966، والتي تُقدر قيمتها بما يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني (نحو 318 ألف دولار) وفق الصحيفة.

وأوضحت أن القميص والميدالية تم عرضهما للبيع من قبل شخصين مجهولين منفصلين.

ومن المقرر أن تبدأ عملية البيع عبر الإنترنت عند الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش، يوم 10 يونيو/حزيران 2026، أي قبل يوم واحد فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.