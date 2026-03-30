روماريو يختار اللاعب الأفضل بين لامين جمال وفينيسيوس

اختار النجم البرازيلي المعتزل روماريو اللاعب الأفضل بين مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، والإسباني لامين جمال جوهرة برشلونة.

ويعد روماريو (60 عاما) واحدا من أبرز نجوم كرة القدم في بلاده، إذ تُوج مع البرازيل بـ4 ألقاب هي كأس العالم 1994، كوبا أمريكا 1989 و1997، وكأس القارات 1997.

كما دافع عن ألوان نادي برشلونة لموسمين في الفترة بين 1993 و1995، وخاض مع الفريق 65 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 39 هدفا وقدّم 17 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير، وتُوج مع الفريق بلقبٍ وحيد هو الدوري الإسباني موسم 1993-1994.

اختيار روماريو بين لامين وفينيسيوس

وخلال ظهوره في بودكاست مع إيكر كاسياس الحارس الأسبق لريال مدريد، لم يتردد روماريو في الاختيار بين مواطنه فينيسيوس جونيور، ونجم فريقه الأسبق لامين جمال.

وأبدى روماريو إعجابه الشديد بمهارات وأداء لامين جمال، ووضعه في مرتبة أعلى من فينيسيوس، قائلا: "بين فينيسيوس ولامين، سأختار لامين".

وأضاف "أنا معجب جدا بجمال فهو أحد أكثر اللاعبين موهبة في هذا الجيل الجديد من كرة القدم، أنا متأكد من أنه قادر على تقديم مسيرة استثنائية".

سبب تفضيل لامين جمال

وأوضح روماريو "يرجع ذلك أساسا إلى أنه يلعب في نادٍ كبير ويحظى باحترام زملائه الذين يدركون قدرته على صنع الفارق في الملعب، كما أن مهاراته الفنية استثنائية، إضافة إلى أنه يعرف كيف يسجل الأهداف".

وأثبت لامين جمال خلال السنوات الثلاث الماضية أنه الوريث الطبيعي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويعوّل أنصار برشلونة عليه كثيرا من أجل مواصلة حصد الألقاب محليا وقاريا بل وعالميا.

الفوارق بين أجيال برشلونة

وفي المقابلة ذاتها تحدث روماريو عن الفارق بين جيله والجيل الحالي في الفريق الكتالوني.

وقال "بعد جيلي جاءت أجيال عظيمة ورحلت. جيل ميسي، سواريز ونيمار. أما برشلونة الحالي فمن الناحية الفنية لا أعتقد أنه يصل إلى مستوى فريقي أو فريق ميسي".

واستدرك "لكنه يملك لاعبين يصنعون الفارق بشكل كبير أبرزهم لامين ورافينيا. إنه فريق يمتلك كل ما يحتاجه لتحقيق انتصارات كبيرة والفوز بدوري أبطال أوروبا".

ويتصدر برشلونة حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه وغريمه ريال مدريد بعد مرور 29 جولة.

كما بلغ الفريق الكتالوني الدور ربع النهائي في دوري الأبطال، وتنتظره مواجهتان شاقتان ضد مواطنه أتلتيكو مدريد يومي 8 و14 أبريل/نيسان القادم، على ملعبي سبوتيفاي كامب نو ذهابا وواندا ميتروبوليتانو إيابا.