تحدى ميسي ووبّخه شقيق الرئيس.. أستاذ كيمياء يدير موقعة العراق وبوليفيا

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة المباراة الحاسمة والفاصلة للتأهل إلى كأس العالم بين العراق وبوليفيا لحكم سلفادوري شاب، لكنه يملك سجلا حافلا بالمباريات الهامة.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره البوليفي يوم الأربعاء الساعة السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، والخامسة بتوقيت القاهرة، في نهائي المسار الثاني من الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعين فيفا الحكم السلفادوري إيفان بارتون -البالغ من العمر 35 عاما- لإدارة هذه المباراة المرتقبة التي تقام على ملعب "بي بي في إيه" المعروف باسم "العملاق الفولاذي" في مدينة مونتيري المكسيكية.

وسيساعد بارتون على الخطوط مواطنه ديفيد موران، وهنري أنطونيو بوبيرو من نيكاراغوا، بينما سيتولى سايد مارتينيز من هندوراس مهام الحكم الرابع.

كما أسندت فيفا مهام إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتاتيانا غوزمان من هندوراس، ويساعدها غييرمو باتشيكو من المكسيك.

معلومات عن إيفان بارتون حكم مباراة العراق وبوليفيا

ولد بارتون في 27 يناير/كانون الثاني 1991 بمدينة سانتا آنا، ثاني أكبر مدن السلفادور، ويعمل محاضراً وأستاذاً للكيمياء في إحدى الجامعات المحلية، وحصل على الشارة الدولية من فيفا عام 2018.

ويتميز بارتون بانضباطه الصارم في الملعب، ولقب بـ"عاشق البطاقات الحمراء"؛ إذ أشهر منها 129 بطاقة في 270 مباراة، كما يعرف بكثرة استخدامه للبطاقات الصفراء بمعدل يزيد على خمس بطاقات صفراء في المباراة الواحدة، وهو ما ينذر بمباراة شديدة الانضباط منذ صافرة البداية.

أبرز بيانات بارتون في مسيرته التحكيمية وفق "ترانسفير ماركت":

أدار 270 مباراة في مختلف البطولات.

أشهر 1385 بطاقة صفراء تحولت 63 منها إلى حالات طرد، بينما رفع البطاقة الحمراء المباشرة 66 مرة.

احتسب 126 ركلة جزاء بمعدل 0.46 في المباراة الواحدة.

شارك في بطولات كأس العالم مرة واحدة، وذلك في النسخة الماضية التي استضافتها قطر عام 2022، وفيها أدار 3 مباريات اثنتين منها بدور المجموعات وواحدة بالدور ثمن النهائي.

المباريات التي أدارها بارتون في مونديال قطر 2022:

ألمانيا 1-2 اليابان (دور المجموعات).

البرازيل 1-0 سويسرا (دور المجموعات).

إنجلترا 3-0 السنغال (دور الـ16).

وخلال هذه المباريات أشهر بارتون البطاقة الصفراء 3 مرات، ولم يرفع أي بطاقة حمراء واحتسب ركلة جزاء وحيدة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

تواجد في الدوري السعودي

ويعد بارتون من الحكام المعروفين في بلاده وكذلك المنطقة العربية، إذ أدار 7 مباريات في دوري روشن السعودي خلال 3 مواسم، أبرزها الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في الجولة 22 من موسم 2023-2024.

كما ظهر في مباراتين بدوري المحترفين في الإمارات، واحدة بموسم 2023-2024 وجمعت بين الوحدة والوصل، والأخرى بين العين وخورفكان بالجولة الرابعة من الموسم الحالي.

وأسند إلى بارتون تحكيم الكثير من المباريات في العديد من البطولات المحلية والقارية والدولية أيضا، آخرها حضوره في النسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الصيف الماضي.

أهم البطولات القارية والدولية التي شارك بارتون في تحكيم مبارياتها:

دوري أبطال الكونكاكاف: 20 مباراة.

كأس الدوريات التي تجمع بين أندية الدوريين المكسيكي والأمريكي: 6 مباريات.

تصفيات كأس العالم لمنطقة الكونكاكاف: 6 مباريات.

دوري أمم الكونكاكاف للمنتخبات: 6 مباريات.

الكأس الذهبية: 5 مباريات.

كأس العالم للأندية: 3 مباريات.

مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية: مباراتان.

كوبا أمريكا: مباراة واحدة.

أوقف مباراتين ووبخه شقيق رئيس السلفادور

في 19 فبراير/شباط الماضي قررت لجنة الحكام في اتحاد السلفادور لكرة القدم، إيقاف بارتون عن التحكيم مباراتين في البطولات المحلية، بشكل مؤقت.

وجاء هذا القرار استجابة للانتقادات والجدل حول قراراته التحكيمية خلال مواجهة فريقي أغيلا وأليانزا، ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الإياب (كلوسورا) والتي فجرت غضب الناديين وجماهيرهما على حد تعبير موقع "السلفادور" المحلي.

وأشار الموقع إلى أن ما وصفه بـ"التقدير" التحكيمي لبعض القرارات أثر بشكل مباشر في نتيجة المباراة وأجوائها.

وتعرض حينها بارتون لانتقادات لاذعة من ياميل بوكيلي، رئيس المعهد الوطني للرياضة في السلفادور (يوازي وزارة الرياضة)، وهو شقيق الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي.

وقال ياميل بوكيلي بعد إيقاف بارتون: "لا أحد فوق القانون أو فوق مراجعة الأداء، حتى لو كان حكما دوليا وموندياليا مثل بارتون"، مشيرا إلى أن الأخطاء التي حدثت في تلك المباراة كانت "غير مقبولة" وتؤثر على نزاهة المنافسة المحلية.

أول من عاقب ميسي

أدار بارتون في 2 أغسطس/آب 2023 مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في دور الـ32 من بطولة كأس الدوريات، وفيها أشهر بطاقة صفراء في وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت تلك البطاقة هي الأولى التي يتلقاها ميسي منذ وصوله إلى إنتر ميامي في صيف ذلك العام.

وفي تلك المباراة اكتفى بارتون بالبطاقة الصفراء رغم مطالبات لاعبي أورلاندو سيتي ومدربهم أوسكار باريخا بإشهار الثانية وبالتالي طرد ميسي، بسبب تدخله المتهور على سيزار أراوخو بعيدا عن الكرة.

وقال باريخا بعد تلك المباراة: "على الحكم أن يكون عادلا وهذا لم يحدث اليوم. هناك بعض اللقطات التي تستوجب بطاقتين صفراوين، مع ليو لا يهمني من يكون بل يجب أن يعامل بنفس المعيار".