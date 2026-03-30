الموهبة مقابل الآلة.. بيكيه يقارن بين ميسي ورونالدو

لم يتردد الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الأسبق في كيل عبارات المديح والإشادة بقدرات وأداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الحالي للنصر السعودي والذي سبق له الدفاع عن ألوان ريال مدريد.

ويحتفظ بيكيه بذكريات مثيرة مع رونالدو، إذ سبق لهما أن تزاملا في مانشستر يونايتد قبل انتقالهما لاحقا إلى برشلونة وريال مدريد على التوالي.

وقال بيكيه في مقابلة تلفزيونية: "رونالدو كان آلة تعمل بجنون كل يوم. من حيث العمل والأداء المهني لم أر أحد يستعد مثله للمباريات، كان يريد أن يكون الأفضل".

لكن بيكيه عاد وأكد أنه يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليا وزميله الأسبق في برشلونة، بأنه أفضل لاعب في العالم.

وأضاف "بالنسبة لي ميسي هو الأفضل في العالم. مستوى الموهبة الذي يمتلكه لم أره لدى أي لاعب آخر، ويأتي كريستيانو قريبا جدا منه".

وتابع بيكيه "إنهما أفضل لاعبين في التاريخ. لقد حالفني الحظ والشرف للعب مع كليهما، وقد ساعداني على الفوز بالألقاب. هما مختلفان جدا؛ كريستيانو قادر على فعل كل شيء بشكل جيد، بينما ميسي موهبة خالصة. الأمر يعتمد على ما تقدره أكثر لتختار بينهما".

كواليس انتقال بيكيه لبرشلونة

وكشف بيكيه كواليس انتقاله من مانشستر يونايتد إلى برشلونة صيف عام 2008، مؤكدا أنه عاد إلى منزله بتلك الصفقة.

وقال "عندما وصلني عرض برشلونة كنت متأكدا أنني أريد الرحيل. كان ذلك يعني العودة إلى المنزل وإلى أسلوب لعب يناسبني".

وزاد: "ذهبت إلى مكتب فيرغسون (مدرب اليونايتد) وأخبرته برغبتي في المغادرة. لم يضع أي عوائق وقال إنه سيطلب 5 ملايين مقابل انتقالي، وهو مبلغ يعد صفقة حقيقية".

وشدد بيكيه على أن فيرغسون تعرض لانتقادات كثيرة لاحقا بسبب هذا القرار، خاصة بعدما نجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين (2009 و2011) على حساب مانشستر يونايتد بالذات.

واعترف بيكيه (39 عاما) بأن مسيرته الكروية كانت "ستختلف كليا" لو منع مانشستر يونايتد وفيرغسون انتقاله إلى برشلونة.

ودافع بيكيه عن قميص مانشستر يونايتد لمدة 4 أعوام تخللها فترة إعارة إلى ريال سرقسطة استمرت لموسم واحد، قبل أن يعود إلى برشلونة عام 2008 ويستمر معه لسنوات طويلة ليعتزل في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتوج بيكيه مع مانشستر يونايتد بـ4 ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (1) ودوري أبطال أوروبا (1)، ثم حصد 30 لقبا مع برشلونة أهمها الدوري الإسباني (9)، دوري الأبطال (3)، كأس العالم للأندية (3).