موعد مباريات نهائي المسارات الـ4 للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

نستعرض مباريات نهائي المسارات الأربعة في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم ومواعيدها ومجموعات المنتخبات المتأهلة في المونديال.

موعد مباريات نهائي المسارات الـ4

تقام المباريات غدا الثلاثاء 31 آذار/مارس وتبدأ كل الساعة 18:45 بتوقيت غرينيتش (21:45 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة) كالتالي:

(المسار الأول) البوسنة والهرسك ضد إيطاليا

(المسار الثاني) السويد ضد بولندا

(المسار الثالث) كوسوفو ضد تركيا

(المسار الرابع) جمهورية التشيك ضد الدنمارك

مجموعات المنتخبات المتأهلة في كأس العالم 2026

ينضم المتأهل من المسار الأول إلى المجموعة الثانية في كأس العالم التي تضم كندا وقطر وسويسرا.

من المسار الثاني إلى المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان وتونس.

من المسار الثالث إلى المجموعة الرابعة التي تضم الولايات المتحدة والباراغواي وأستراليا.

من المسار الرابع إلى المجموعة الأولى التي تضم المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.