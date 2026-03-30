الواعد "بوعدي" يفاضل بين منتخبي فرنسا والمغرب قبل كأس العالم 2026

قال أيوب بوعدي لاعب وسط ليل إنه لا يريد التسرع في ⁠اتخاذ قراره بتمثيل فرنسا ⁠أو المغرب على المستوى الدولي، على الرغم من اقتراب انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويعد بوعدي (18 عاما)، الذي يلعب الآن مع منتخب فرنسا ⁠تحت 21 عاما، لاعبا رئيسيا في تشكيلة ليل منذ الموسم الماضي وشارك مع الفريق في 90 مباراة بمختلف المسابقات على مدار ثلاثة مواسم.

ويحق لبوعدي، الذي يعد ⁠أصغر لاعب شارك في مباراة في مسابقة قارية للأندية بعمر 16 عاما وثلاثة أيام، تمثيل المغرب دوليا، إذ تعود أصوله للبلد الواقع في شمال أفريقيا.

الواعد "بوعدي" يفاضل بين منتخبي فرنسا والمغرب

وقال بوعدي في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية "حتى الآن لم أتخذ قرارا. اختيار المنتخب الوطني قرار مهم جدا في ‌مسيرة أي لاعب بالطبع. أمنح نفسي بعض الوقت، ولا أريد التسرع".

ووضع بوعدي شارة القائد في فوز فرنسا 5-1 على لوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 21 عاما يوم الخميس، قبل مواجهة أيسلندا غدا الاثنين.

وعلى الرغم من المنافسة الشرسة بين لاعبي الوسط في فرنسا مقارنة بإمكانية حصوله على مقعد في تشكيلة المغرب بقيادة المدرب محمد وهبي، لا يعتقد بوعدي أن فرصة اللعب في كأس العالم ⁠ستجعله يحسم قراره في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال "لا، لا يوجد توقيت ⁠محدد. إنه قرار شخصي، قرار نابع من القلب. يجب أيضا أخذ (رأي) العائلة ورغبات المقربين بعين الاعتبار. لا يوجد أي ضغط في هذا الشأن".

وقدم لاعب الوسط الواعد تمريرة حاسمة واحدة في 36 مباراة خاضها مع ⁠ليل في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 24 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

المغرب واستقطاب ⁠اللاعبين

ويمتلك المغرب سجلا حافلا في استقطاب ⁠اللاعبين الذين تربطهم صلات بالبلد، والذي يعتقد أنهم يستطيعون ⁠على تحسين مستوى منتخبه الوطني. ونجح مؤخرا في إقناع عيسى ديوب مدافع فولهام، المولود في فرنسا والذي كان يحق له اللعب للسنغال، بتمثيل المنتخب، وريان بونيدا لاعب أياكس أمستردام الذي كان قائدا لمنتخب بلجيكا في ‌بطولة أوروبا تحت 19 عاما.

ويلعب المغرب، أول منتخب أفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ النهائيات، إلى جانب البرازيل وهايتي وأسكتلندا في المجموعة الثالثة لكأس العالم.

وتنافس فرنسا وصيفة بطلة ‌كأس ‌العالم 2022 مع فرنسا والسنغال والنرويج وبوليفيا أو العراق في المجموعة التاسعة.

وتنطلق النهائيات المقامة في أمريكا الشمالية يوم 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 19 يوليو/تموز.