بالفيديو.. ميسي يتحول لمشجع في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار ليس فقط بأهدافه في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بل أيضًا بدعمه العائلي للفريق الجديد لشقيقه.

ميسي الذي سجل هدفين قادا إنتر ميامي للفوز 4-2 على أورلاندو سيتي في بداية موسم عام 2026، جذب الانتباه بعد المباراة بمشهد له وهو يتابع مباراة عبر هاتفه المحمول بتركيز شديد.

السبب وراء هذا التركيز هو أن الفريق الذي يشاهده هو "ليونيس دي روساريو"، الذي يملكه أفراد من عائلة ميسي، ويرأسه شقيقه ماتياس ميسي.

الفريق شارك مؤخرا لأول مرة في دوري الدرجة الثالثة، وكانت المباراة ضد سنترال باييستر.

بينما يسعى ليونيس دي روساريو الصعود في سلم الدوري، يظهر أن ميسي ليس مجرد نجم عالمي على أرض الملعب، بل متابع نشط ومشجع مخلص للفريق العائلي، يحاول دعمه بمتابعة كل مباراة ممكنة، حتى ولو عبر شاشة هاتفه.