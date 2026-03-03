بسبب "طعم ميسي".. غرامة تاريخية تضرب الدوري الأمريكي بتهمة "خداع المشجعين"

في قرار يُعد سابقة قانونية في ملاعب كرة القدم، أُجبرت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي على دفع تعويضات مالية قدرها 300 ألف يورو (حوالي 347 ألف دولار)، وذلك كضريبة لغياب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن إحدى مباريات فريقه إنتر ميامي.

ميسي "طعم" لرفع أسعار التذاكر

تعود جذور الأزمة إلى مايو 2024، حين استغل نادي فانكوفر وايتكابس اسم ليونيل ميسي وزملائه لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس للترويج لمباراته ضد إنتر ميامي. وبناءً على هذا "الوعد التسويقي"، ارتفعت أسعار التذاكر إلى مستويات قياسية بمئات الدولارات، ليفاجأ المشجعون قبل المباراة بـ 48 ساعة فقط بإعلان المدرب "تاتا مارتينو" غياب الثلاثي عن الرحلة إلى كندا.

دعوى جماعية تقهر "بيانات الأسف"

ورغم محاولة النادي الكندي امتصاص غضب الجماهير بتقديم وجبات مجانية وخصومات على المشروبات بنسبة 50%، إلا أن المشجعين بقيادة رجل يُدعى "هو تشون" رفضوا هذه الحلول ورفعوا دعوى قضائية جماعية. واتهمت الدعوى النادي والرابطة باستخدام أسلوب "الترويج الخادع" عبر استخدام اسم ميسي كـ "طعم" لبيع التذاكر بأسعار مضاعفة دون ضمان مشاركته.

بنود التسوية: تعويضات وقرار تاريخي

ولتجنب تصعيد قانوني أكبر وتكاليف باهظة، وافقت الرابطة ونادي فانكوفر على تسوية خارج المحكمة تضمنت التالي:

300 ألف يورو: تبرع لثلاث جمعيات خيرية رياضية.

1300 يورو: تعويض مباشر للمدعي الرئيسي في القضية.

بند "إخلاء المسؤولية": إلزام الأندية بوضع تنبيه واضح على مواقع بيع التذاكر يؤكد أن "مشاركة اللاعبين غير مضمونة".

أزمة "هوس ميسي" العالمية

هذه الواقعة تعيد للأذهان ما حدث مع ميسي في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، حيث كانت أندية مثل "أنجيه وتروا" تملأ مدرجاتها بأسعار مضاعفة بمجرد توقع وصول النجم الأرجنتيني. لكن في الولايات المتحدة، يبدو أن القضاء قرر وضع حد لاستغلال "براند ميسي" في تسويق مباريات قد لا يشارك فيها فعلياً.